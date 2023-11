Un fondo per le donne vittime di violenza

Foodlab ha recentemente pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità. In ambito green l’impegno è su più fronti. Lo stabilimento è dotato di un impianto fotovoltaico in grado di generare corrente elettrica in maniera stabile e sicura, i frigoriferi installati sono a condensazione flottante per garantire risparmio di energia elettrica, il riscaldamento è a pompa di calore. L’azienda partecipa ad iniziative ambientali e sociali. Creato un fondo a sostegno di donne vittime di violenza domestica e di comunità estere bisognose di cure mediche.