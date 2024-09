Un Consorzio Promozione che unisce le aziende

Il Consorzio Promozione Caffè riunisce le principali aziende che producono e commercializzano le diverse tipologie di caffè (torrefatto, decaffeinato, solubile, in capsule e in cialde), oltre che i produttori di macchine professionali per l’Ho.Re.Ca (Hotellerie – Restaurant – Café) e fornitori di attrezzatura. Il Consorzio da oltre 30 anni promuove il settore, l’immagine e la cultura del caffè attraverso un programma di comunicazione, per educare il consumatore e informare la comunità scientifica sui benefici del caffè.