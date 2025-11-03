Un "collega virtuale" per assistere i team

NASCE ONE, il nuovo agente di intelligenza artificiale di Factorial, la scale-up europea specializzata in soluzioni All-in-One per la gestione aziendale. Presentato durante l’evento Factorial Next AI Edition 2025, il nuovo agente di intelligenza artificiale è pensato per integrarsi nei processi aziendali quotidiani come un "collega digitale". One non si limita a interagire tramite chatbot, ma si propone come un assistente intelligente in grado di affiancare manager e team nella gestione di attività complesse: dall’analisi dei dati alla gestione delle risorse umane, fino alla redazione di report e alla pianificazione operativa. Il modello è progettato per elaborare informazioni in tempo reale e generare insight a supporto delle decisioni strategiche, con l’obiettivo dichiarato di ridurre significativamente il carico operativo delle figure manageriali, fino a un 80%.

Tra le funzionalità integrate: la sintesi automatica delle riunioni, la redazione di documenti e l’organizzazione di turni e spese. In un mercato italiano dell’intelligenza artificiale che oggi vale 1,2 miliardi di euro e cresce del 58% rispetto al 2023, sempre più aziende stanno integrando la teconlogia nel loro modo di fare business, scegliendo strumenti capaci di supportare le persone. Secondo l’AI Global Report 2025, il 76% dei professionisti italiani utilizza già soluzioni di AI nella propria attività quotidiana e l’80% afferma di aver migliorato la produttività. "Nessuno conosce il proprio lavoro meglio di chi lo svolge ogni giorno. Con One vogliamo mettere la tecnologia al servizio delle persone, fornendo un supporto concreto nelle attività a minore valore aggiunto e offrendo una visione più chiara e integrata dei dati aziendali. In questo modo favoriamo una leadership più consapevole, capace di prendere decisioni informate e di valorizzare al meglio il potenziale dei team", spiega Jordi Romero (nella foto in basso) Ceo di Factorial. One si distingue per la sua attenzione alla qualità e affidabilità dei dati. Fornisce solo informazioni verificate, supporta decisioni basate su dati reali e rispetta pienamente i requisiti di trasparenza e conformità previsti dal regolamento europeo sull’AI. "A differenza di altri modelli, One non si limita a rispondere: lavora insieme a te", dice Carmen Madrazo, Head of Product Marketing di Factorial.

Le.Ma.