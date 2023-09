Ulteriore espansione nella termoidraulica Acquisito il ramo d’azienda di ’Gatti Ermanno’

UNO DEGLI OBIETTIVI strategici e ambiziosi di crescita di Lindbergh riguarda quello di costituire la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica nel settore della termoidraulica su tutto il territorio nazionale. Un traguardo per il quale quest’anno sono state realizzate due importanti acquisizioni. L’ultima, annunciata proprio prima dell’estate, riguarda la firma a giugno del contratto preliminare per l’acquisizione del ramo d’azienda di “Gatti Ermanno Sas“, società marchigiana che opera dal 1987 nell’assistenza degli impianti termici e termoidraulici. L’operazione ha fatto seguito all’acquisizione a febbraio sempre di quest’anno della maggioranza del centro di assistenza Smit di Fidenza in provincia di Parma e ha consentito a Lindbergh di allargare ulteriormente il proprio network di tecnici in questo specifico mercato, ponendo così le basi per il raggiungimento del target di controllare direttamente 100 tecnici entro il 2025. Con sede a Corridonia nel Maceratese Gatti Ermanno Sas è attiva nella costruzione, riparazione, manutenzione ed assistenza e installazione di impianti idrotermosanitari, caldaie, impianti idraulici, termoidraulici e impianti di condizionamento e climatizzazione.

La società ha realizzato al 31 dicembre 2022 un fatturato pari a circa 0,7 milioni con un’Ebitda di circa 100 mila euro. "I tecnici oggetto di queste acquisizioni – aveva spiegato Marco Pomé, presidente di Lindbergh annunciando l’acquisizione dell’azienda marchigiana – fruiranno dei servizi in-night di Lindbergh e opereranno su un’unica piattaforma tecnologica, beneficiando così di un notevole efficientamento dei processi gestionali". La vision del gruppo cremonese prevede, in futuro, l’offerta di servizi innovativi alla clientela (B2C), anche basati sulla capacità di elaborare i dati degli impianti connessi in rete. È prevista, inoltre, la costituzione di una Scuola di formazione, come veicolo ulteriore di crescita e consolidamento del network di tecnici manutentori. L’acquisizione è avvenuta tramite la costituzione di una newco (nuova società) al 100% di proprietà di Lindbergh - per un valore totale complessivo dell’operazione di 350mila euro – alla quale Gatti Ermanno Sas ha conferito il ramo d’azienda dedito all’attività di business, scorporando quella immobiliare rimasta in carico alla società marchigiana.

L’operazione di Gatti Ermanno Sas ha integrato il piano strategico di crescita di Lindbergh nel settore della termoidraulica che ha visto nel 2023 anche l’acquisizione della maggioranza del Centro assistenza Smit di Fidenza realizzata in due tempi per arrivare, dopo un primo acquisto del 52% del capitale, al controllo del 77,5% lo scorso febbraio. Il restante 22,5% è rimasto ai soci storici di Smit che contribuiranno attivamente allo sviluppo e realizzazione del progetto. L’assemblea di Smit ha quindi deliberato di nominare Matteo Vaccari, già Operations director di Lindbergh come amministratore unico. Il Centro di Fidenza offre servizi di assistenza tecnica nel settore della termoidraulica (caldaie e pompe di calore) ed è una della realtà più rappresentative in Emilia, in particolare nelle province di Parma e Piacenza, e opera da anni sul territorio fornendo supporto e assistenza a clienti privati e industriali.

Achille Perego