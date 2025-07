"Tutto è cominciato con una gita in barca"

LA STORIA di Fabio, Marco e Chiara inizia con la voglia di rimanere a vivere all’Isola d’Elba. "In tre abbiamo fondato Acqua dell’Elba esattamente 25 anni fa a Marciana Marina, dove siamo nati e dove viviamo. Eravamo poco più che trentenni, animati dall’amore per l’isola in cui siamo nati e dalla comune passione per i profumi e per il mare", racconta il fondatore e presidente di Acqua dell’Elba, Fabio Murzi. Con la sorella e un amico ha fondato una impresa, realizzando il suo sogno, restare a vivere e a lavorare all’Isola d’Elba. "Dopo una gita in barca, con i colori del mare e del cielo ancora negli occhi, camminando lungo i sentieri profumati di mirto e rosmarino, tra rocce e cespugli di arbusti selvaggi, ci siamo detti che volevamo sentirci tutti i giorni così: rilassati, bene con noi stessi e con gli altri, ai ritmi della natura e colmi di meraviglia. Abbiamo immaginato di poter racchiudere in una boccetta di profumo tutta quella bellezza che ci riempiva il cuore di gratitudine per donarla alle persone: l’essenza del mare", racconta Fabio Murzi.

"L’idea di una boccetta che contenesse l’essenza del mare ci era venuta dal mare stesso. Più di trent’anni prima, infatti, nel 1967, nella parte nord dell’Isola d’Elba, nel Golfo di Procchio, una mareggiata aveva messo in luce i resti dello scafo di una piccola nave romana a vela quadra, al cui interno, tra l’altro, si trovava il prezioso tappo di una ampolla di profumo. Così, ricordando quell’evento e ispirati, tratteggiando le semplici linee dell’antico veliero, abbiamo immaginato un’etichetta e disegnato il nostro emblema", racconta ancora Murzi. Il resto è un po’ venuto da sé. Come l’idea di fare del verde dell’Elba il colore tipico dei profumi. "Guardandoci attorno, ispirati dalla meravigliosa tavolozza della natura, ci è apparso un colore limpido capace di infondere serenità e ottimismo, ma soprattutto di donare in un istante tutta la freschezza dell’Isola d’Elba. Era il colore del mare, stemperato dalla luminosità e dagli azzurri del cielo, dalla variopinta profondità dei fondali, dal bianco dei ciottoli e della sabbia, dai verdi della macchia mediterranea e dalle fioriture di ginestre. Quel colore sarebbe diventato la nostra bandiera", ricorda Murzi. Da quel giorno sono passati 25 anni e oggi Acqua dell’Elba è presente nel mondo con numerosi negozi monomarca e il verde l’Elba è un segno riconoscibile, proprio come i profumi che le boccette contengono.

Le. Ma.