Tutela del clima e lotta allo spreco alimentare. Da fonti rinnovabili il 100% dell’energia consumata

DALLA DIFESA dell’ambiente alla conservazione delle risorse favorendo l’economia circolare e combattendo lo spreco alimentare. Ma anche l’agire in modo equo sui fronti dei diritti dei lavoratori, dall’equa retribuzione all’inclusione e infine, non ultima per importanza, la promozione della salute, dai prodotti responsabili all’alimentazione consapevole e alla sicurezza sul lavoro. Sono i punti affrontati e spiegati nelle 124 pagine del Terzo Report di Sostenibilità 2021-2022 presentato da Lidl Italia. In particolare sono significativi i risultati ottenuti da Lidl Italia a livello ambientale per la tutela del clima: sono stati risparmiati infatti oltre 5 milioni di kWh in illuminazione e oltre 8 milioni di kWh grazie a più di 7.000 interventi di efficientamento energetico sulle pertinenze. Lidl ha puntato anche sull’energia rinnovabile: 100% del consumo totale di energia deriva da fonti rinnovabili e il 4% dell’energia elettrica utilizzata proviene da autoproduzione attraverso pannelli fotovoltaici. Inoltre, si è registrato un sempre maggiore impiego di gas naturali per il raffreddamento dei prodotti nei centri logistici e nei punti vendita, parallelamente alla progressiva decarbonizzazione della flotta logistica che oggi vanta un terzo di mezzi alimentati a carburanti alternativi al diesel.

In un’ottica di conservazione delle risorse, ma anche di contributo alla comunità, dal 2018 a oggi Lidl ha recuperato e donato oltre 33mila tonnellate di cibo in eccedenza (principalmente pane e prodotti da forno del giorno prima e ortofrutta non più perfetta esteticamente, ma ancora buona e sicura), equivalenti a più di 66 milioni di pasti. Un aiuto reso possibile dalla proficua collaborazione con la rete Banco Alimentare. Il cambiamento climatico causato dai gas serra è una delle più grandi sfide del nostro tempo. Con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, così come previsto dall’accordo di Parigi e COP26, Lidl Italia si impegna inoltre a ridurre le proprie emissioni di Scope 1 e Scope 2 del 48% entro il 2030 rispetto al 2019.

Il tema della sostenibilità, del resto, è condiviso dagli italiani. Con l’obiettivo di investigare il ruolo della Gdo e il suo impatto sugli stili di vita e sui consumi in ambito sostenibilità, Lidl Italia ha commissionato una ricerca condotta da Community Research & Analysis. Dallo studio è emerso così che tra le preoccupazioni principali degli italiani, il cambiamento climatico occupa il secondo posto (indicato dal 32,5% dei rispondenti), molto più urgente, invece, agire sul costo della vita e l’aumento dei prezzi (51,2%). Al terzo posto il futuro dei giovani (22,9%). La grande preoccupazione relativa al costo della vita si percepisce anche analizzando le abitudini di consumo: il 30% degli italiani dichiara di consumare di meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre solo il 10% dichiara di aver incrementato i consumi. Per quanto riguarda i comportamenti ritenuti maggiormente sostenibili, invece, secondo gli italiani ci sono la raccolta differenziata (indicata dall’86% del campione), la riduzione dello spreco di cibo (83%) e il risparmio energetico (82%). E in quest’ottica, il ruolo della Gdo è ritenuto importante.

