Turisti e spostamenti: il nodo del settore

Il trasporto pubblico locale non è soltanto un servizio essenziale per i cittadini, ma anche un motore di sviluppo per i territori turistici. In un Paese come l’Italia, dove la mobilità incide direttamente sulla qualità dell’accoglienza, le politiche tariffarie diventano un nodo cruciale: da un lato devono garantire equità e accessibilità per i residenti, dall’altro assicurare sostenibilità economica e un contributo adeguato da parte dei visitatori. Secondo Costa: "Pur riconoscendo l’importanza del turismo per l’economia locale e la necessità di promuovere forme di mobilità sostenibile, ritengo opportuno riflettere sulle tariffe agevolate di cui spesso possono godere i turisti per usufruire del trasporto pubblico locale. In un contesto in cui il Tpl è spesso sottofinanziato e soggetto a criticità strutturali, la concessione di agevolazioni ai turisti rischia di introdurre una disparità non giustificata a carico dell’utenza stabile". Un esempio virtuoso di integrazione tra Tpl e turismo arriva da Trieste, dove il tram cittadino ha sperimentato un servizio dedicato ai visitatori nei weekend estivi. Con corse ad hoc, prenotazione obbligatoria, tariffa dedicata e servizi accessori come audio guide e gadget, l’iniziativa ha attratto una significativa presenza di turisti, soprattutto dall’estero, arrivando a trasportare 400 persone ogni fine settimana, senza compromettere l’operatività ordinaria del Tpl.

"La tassa di soggiorno – commenta Costa – , per esempio, rappresenta uno strumento strategico che, se ben indirizzato, può generare valore reale per le città e per chi le vive, non solo per chi le visita. Introdotta nel 2011 oggi in Italia viene applicata da circa 1400 Comuni e vale 1,2 miliardi di euro (in crescita del 15% rispetto al 2024). In un momento in cui il turismo è in forte evoluzione, è

fondamentale che le risorse raccolte vengano reinvestite a sostegno della sostenibilità e della qualità dei servizi urbani, in modo particolare al Tpl". Sempre a Trieste si sta valutando di impiegare parte della tassa di soggiorno per finanziare navette dedicate agli ospiti degli hotel. Questi servizi permetterebbero ai turisti di raggiungere i parcheggi di interscambio e proseguire verso il centro con mezzi pubblici, riducendo traffico e congestione e valorizzando la mobilità sostenibile.

Le.Ma.