Treni Italo efficienti per ridurre i consumi

TRENI INNOVATIVI, green, con emissioni ridotte, materiali riciclati e efficienza energetica. Questo l’obiettivo della strategia messa in piedi da Italo, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità. "Il nostro modello di business si basa sul paradigma dell’efficienza energetica. Sin dal principio, Italo ha investito su treni innovativi e sostenibili costruiti con materiali riciclabili e progettati secondo criteri di eco-sostenibilità, che assicurano ridotte emissioni di CO2. Per tale ragione, la flotta Italo è stata inserita in programmi di incentivazione dell’efficienza energetica riconosciuti dalle principali istituzioni". Parla così Fabio Sgroi, Direttore Health&Safety di Italo, riassumendo proprio la strategia della società ferroviaria "che da sempre pone particolare attenzione all’ambiente, introducendo misure innovative per ridurre le emissioni".

Tra i provvedimenti concreti ci sono i sistemi di cui sono dotati i treni della flotta, 51, in grado di ridurre il consumo di energia elettrica durante il tragitto, recuperando tale energia in fase di frenata. Un’attenzione che si traduce in un efficientamento energetico concreto. "Il treno è il mezzo universalmente riconosciuto come sostenibile – commentano dalla società –, basti pensare che quelli utilizzati da Italo sono in grado di ridurre significativamente le emissioni di CO2. Emblematico il rapporto con gli altri mezzi di trasporto: Roma-Milano comporta un’emissione massima di 14kg con Italo, valore che aumenta fino a circa 60kg e 90kg se vengono utilizzati rispettivamente l’auto e l’aereo".

E nei piani futuri di Italo sembra esserci anche di più. "Il nostro impegno per la riduzione delle emissioni – conclude Sgroi – si concentra soprattutto sulla riduzione dell’impatto grazie all’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili certificate. In particolare, Italo si è concentrata su obiettivi a breve termine che mirano a ridurre le emissioni nei prossimi 5-10 anni con operazioni che coinvolgono necessariamente le attività dei fornitori, e sugli obiettivi net-zero con una previsione di riduzioni del 90% o più entro il 2050, in linea con la transizione verso energie rinnovabili che tutta l’Europa sta adottando".

o.fi.