Trecento appartamenti e mille posti letto. E il prossimo obiettivo è crescere ancora

LA NASCITA de La Ringhiera risale al 1989, per iniziativa di alcuni studenti universitari fuori sede alla ricerca di una sistemazione dove vivere durante il loro percorso di studi. L’esperienza di cercare e acquisire appartamenti e gestirne le locazioni fu talmente coinvolgente e formativa che i ragazzi decisero di mettere le loro capacità al servizio di altri studenti. Nacque così, sotto forma di cooperativa, la prima versione de La Ringhiera che, oltre trent’anni dopo, è diventata una protagonista nel settore della commercializzazione e gestione di alloggi per studenti universitari, con oltre 300 appartamenti e più di 1100 posti letto in nove città universitarie italiane, in particolare a Milano, Firenze e Roma. Grazie all’experience e alla solidità di Morning Capital, è prevista un’espansione in altre città universitarie.

"Non posso che esprimere apprezzamento per una realtà come Morning Capital che ha dichiarato di voler rispettare la politica di Fondazione Sun, volta alla sostenibilità, al mantenimento di prezzi accessibili e alla salvaguardia del principio educativo originario. Siamo fiduciosi che questa iniziativa porterà ulteriori benefici alla comunità studentesca, sulla scia di quanto finora perseguito" dice Jacopo Maria Vignali, presidente di Fondazione Servizi Universitari, che deteneva la proprietà de La Ringhiera fino all’acquisizione da parte di Morning Capital. La soluzione abitativa classica proposta dalla società è l’affitto breve "chiavi in mano", offrendo agli studenti in un unico contratto – di durata annuale rinnovabile – la ricerca dell’alloggio (potendo indicare la preferenza tra monolocale e posto letto in camera singola o doppia in appartamento in condivisione), la stipula del contratto d’affitto coi padroni di casa e l’intera attivazione e gestione delle utenze e del servizio Wi-fi, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi ed ulteriori servizi. A questo si aggiungono i recenti investimenti de La Ringhiera in immobili cielo-terra da ristrutturazioni integrali o costruiti ex-novo che vanno ad aggiungersi alla tradizionale offerta di singoli appartamenti e prevedono di offrire opportunità abitative anche a giovani famiglie oltre che agli studenti universitari. Per alcune strutture gli affitti sono convenzionati col Comune di Milano. Tra i più recenti si segnalano a Milano il grattacielo del Bicocca Social Campus, al centro del quartiere Bicocca e nei pressi dell’omonima università, e la residenza Cosenz 54, destinata agli studenti delle facoltà del Politecnico di Milano in zona Bovisa.

Non mancano investimenti a Firenze: nel capoluogo toscano è stato da pochi anni inaugurata la residenza Cimarosa a Quinto Fiorentino. Il 7 aprile scorso, Morning Capital ha sottoscritto un contratto preliminare di acquisto del 100% delle quote de La Ringhiera, di proprietà di Fondazione Servizi Universitari Ets. Il trasferimento di proprietà delle quote è stato eseguito il 30 dello stesso mese. Fra le business unit recentemente istituite ci sono anche i servizi di Parking Management: Morning Capital ha riqualificato e gestisce il Parking Portello Fiera – piazza Gino Valle che, grazie alla partnership con Electrip Italy, ospita il punto di ricarica elettrica più attrezzato all’interno della circonvallazione di Milano.

Le. Ma.