Tre Zeta Group. Suole artigianali e innovative per l’alta moda

TRE ZETA GROUP è uno dei punti di riferimento nella produzione di componenti (suole, solette e tacchi) per la struttura della calzatura di lusso. E punta a crescere ancora per diventare l’one-stop-shop per chi deve produrre scarpe anche grazie al basket bond messo a disposizione da Unicredit per 10 milioni di euro. Oggi il Gruppo, che ha la sede centrale a San Miniato (Pisa) e che conta su un organico giovane – l’età media è 32 anni – e fortemente motivato di circa 600 persone, è in grado di produrre oltre 8 milioni di paia di componenti per la struttura della scarpa. "Puntiamo a diventare il partner fondamentale per chi vuole produrre scarpe e i nostri clienti potranno vedere concretamente il nostro lavoro nelle tre modellerie integrate attive in Toscana, Veneto e Marche che sono le regioni centrali per la produzione di calzature in Italia", spiega il ceo Fabrizio Mecheri (nella foto sopra). Investimenti che non sono frenati da un mercato in contrazione, quale è quello del lusso "che però – osserva Mecheri – è anche il comparto più resiliente e quello meglio in grado di contrastare i cali di mercato". Il fatturato 2023 ha raggiunto i 98 milioni di euro proforma contro i 58 del 2022 (ma il perimento del gruppo ha subito importanti variazioni) e un Ebitda che supera i 16 milioni (+41% sul 2022) e per il 2024 si stima una flessione come naturale effetto dell’andamento del lusso. "Staremo ancora più attenti ai costi – spiega Mecheri – ma i nostri progetti vanno avanti senza esitazione e il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento imprescindibile per chi deve fare calzature nel mondo sia del casual che della calzatura elegante". Fondata nel 1967 a San Miniato, negli anni Tre Zeta è diventata un partner fidato dei principali brand fashion d’alta gamma italiani e internazionali, con cui collabora non solo nella produzione di componenti, ma anche nella loro progettazione, contribuendo a trasformare la creatività dei designer in oggetti dalle caratteristiche distintive e iconiche.

La società cresce in modo organico fino al 2007, quando inizia un percorso di sviluppo anche attraverso l’acquisizione di eccellenze del territorio e non solo. Ma è nel 2021 che per Tre Zeta Group si apre una nuova fase con un’importante prospettiva. Riconoscendo il potenziale di crescita della società come attore d’eccellenza nella catena del valore di un settore altamente strategico per il Paese come quello della moda, Koinos Capital SGR fa il suo ingresso nel capitale con oggi il 70% dell’azienda (il restante è in mano agli imprenditori che hanno aderito al progetto e al top management).

Inizia così intorno a Tre Zeta Group un ambizioso disegno che punta a farne il primo Gruppo di riferimento nel proprio settore per le più grandi firme del lusso mondiale. Alla guida viene chiamato in qualità di ceo Fabrizio Mecheri, top manager con un importante track record internazionale, che dà il via al nuovo processo di sviluppo e acquisizioni finalizzate ad accelerare la crescita e a presidiare la filiera di tutte le componenti della struttura della calzatura. Nel corso dell’anno, il Gruppo aprirà un nuovo reparto di modelleria a Montelupo Fiorentino (a poca distanza da Scandicci, sede di numerosi brand), e sarà in grado di realizzare prototipi e campioni per le componenti strutturali della calzatura formale (suola, sottopiede e tacco), mentre si completeranno a Fossò, in Veneto, i lavori per la realizzazione di un grande polo produttivo da 5.300 metri quadri, in grado di unire in un unico stabilimento i siti di Vigonza, Arzergrande e quello già esistente a Fossò.

Impressionante il percorso di crescita del gruppo che mira a offrire al cliente tutta la gamma del prodotto per la struttura delle scarpe e a mettere a disposizione queste competenze il più vicino possibile ai luoghi canonici della produzione italiana. Nel 2022 Tre Zeta Group finalizza l’acquisizione di Stil Stampi, eccellenza nella produzione di stampi in alluminio per le suole, con base ad Arzergrande (Padova). Nel 2023 entrano nel Gruppo il Suolificio Magonio, specializzata nella produzione di suole in cuoio con base a Montelupo Fiorentino (Firenze), e il Solettificio Do.Gi., specializzata nella progettazione e produzione di sottopiedi per calzature eleganti da donna per i principali brand mondiali d’alta gamma. E il 2024 è iniziato con l’acquisizione di Walking World, realtà specializzata nella produzione di fussbett e riempitivi per suole in poliuretano espanso e con film per sneaker, che segna anche l’ingresso di Tre Zeta Group nel distretto calzaturiero delle Marche, e prosegue con quella di Tacchificio Pienne, che produce tacchi, zeppe, plateau, zoccoli in legno e accessori per calzature formali da donna.

Alla capogruppo Tre Zeta fanno oggi riferimento 7 società: Brenta Suole; Solettificio Do.Gi.; STE Tre Zeta; Stil Stampi; Suolificio Magonio; Tacchificio Pienne; Walking World. E per il 2024 l’obiettivo è di integrare nel gruppo un’azienda che produce suole in Eva, acronimo che sta per etilene vinil acetato, un polimero elastomerico. Contestualmente l’azienda continua a investire fortemente in ricerca e sviluppo e nell’introduzione di soluzioni tecnologiche sempre più avanzate che hanno permesso di incrementare la capacità produttiva, anche attraverso il digitale, e di abbattere l’impatto ambientale grazie a un sistema di riciclo degli scarti integrato e un impianto fotovoltaico da 600 Kw che alimenta i 6.500 metri quadri di sito produttivo, magazzino e uffici. Negli anni Tre Zeta ha investito per incrementare la sostenibilità della produzione, impegnandosi, ad esempio, a ridurre gli scarti attraverso l’automazione e il recupero dei materiali di produzione GRS, recuperando ogni settimana 600 kg di materiale.