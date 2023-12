Tre giorni di eventi: torna PestMed e punta a raddoppiare le presenze straniere

UNA GARANZIA di salute e sicurezza per l’ambiente e il cittadino, un valore aggiunto a salvaguardia di merci e beni, una tutela per la salubrità dei luoghi pubblici e privati, grazie alla competenza di consulenti, tecnici ed esperti trasversale a ogni ambito industriale e civile: Pestmed, la fiera-evento per i professionisti del Pest Management e della Sanificazione, accende i riflettori sul settore dal 28–29 febbraio e 1 marzo 2024 a BolognaFiere. Promossa dall’Associazione nazionale delle imprese di disinfestazione (Anid) e organizzata da Avenue Media, Pestmed Expo è la prima fiera internazionale in Italia e la prima casa dell'Europa e dei Paesi del Mediterraneo dedicata ai settori merceologici e ai servizi della sanificazione e disinfestazione. La manifestazione biennale ha ormai raccolto il testimone per essere il punto di incontro privilegiato degli operatori dell’Unione Europea, dopo la Brexit che ha fatto uscire Londra dall’orizzonte di Bruxelles, e con l’adesione già confermata di 40 delegazioni da oltre 30 paesi di Europa, Asia e Africa, si prepara a raddoppiare le presenze straniere rispetto all’edizione del 2022, soprattutto con aziende da Stati Uniti, Spagna, Olanda, Danimarca, Svizzera, Slovenia, Cina e Corea. Accanto al percorso espositivo, Pestmed 2024 prevede una tre-giorni ricca di occasioni e incontri per il business, convegni per l’aggiornamento, la formazione e il networking nelle due event arena e nelle sale convegni. La rassegna incrocerà in particolare il mondo della ristorazione e il tema del cambiamento climatico.