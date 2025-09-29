Trasporto merci nazionale: il 14% passa dai porti siciliani

CON 68,7 MILIONI di tonnellate di merci movimentate nel 2024 (+4%), i porti siciliani rappresentano il 14% della quota di mercato nazionale e il 74% delle merci prodotte nell’Isola viaggia via mare. L’import-export vale 29,2 miliardi, di cui 11,9 miliardi importati (Medio Oriente, Nord Africa e Cina i principali fornitori) e 9,6 miliardi esportati maggiormente verso Ue a 27, Paesi europei non Ue e Nord Africa. A fotografare la situazione c’è il report presentato a Palermo da Alessandro Panaro (nella foto in basso), Head of Maritime&Energy del centro studi Srm di Napoli collegato a Intesa Sanpaolo, intervenuto al convegno sulle prospettive dei porti siciliani organizzato da Unioncamere Sicilia, Uniontrasporti e Assonautica Sicilia. Da qui al 2029 il traffico container crescerà del 10% in tutto il mondo con particolare movimento nel Mediterraneo occidentale, nel Mediterraneo orientale e Mar Nero e nel Nord Africa. Al centro di questo triangolo, i porti siciliani possono crescere notevolmente grazie a questo movimento, purché investano in competitività dotandosi delle infrastrutture necessarie ad ampliare gli spazi di accesso e manovra per le navi più grandi e a ridurre i tempi di carico e scarico delle merci; attraggano insediamenti manifatturieri nelle aree di retroporto promuovendo ancora di più i benefici della Zes unica (a marzo scorso 1.582 interventi con il credito d’imposta, di cui 115 aziende medio-grandi, e 81 investimenti esterni per 370 milioni); adeguino terminal e banchine alle rinnovate esigenze delle flotte, compresi i rifornimenti con combustibili alternativi; creino relazioni con i distretti industriali e i poli tecnologici siciliani; puntino sullo short sea shipping, cioè sulle rotte regionali di corto e medio raggio; e monitorino l’andamento dei porti competitor del bacino.

Laura Summa, project manager di Uniontrasporti, ha illustrato l’aggiornamento del Rapporto sulle performance e priorità infrastrutturali della Sicilia, ha rilevato come le imprese pongano i porti tra le priorità infrastrutturali, ma non fra le prime otto più urgenti, in quanto per loro è più importante “arrivare” ai porti, prima ancora che spedire le merci. L’aggiornamento del Libro bianco delle infrastrutture vede l’indice di performance (Kpi) porre la Sicilia al 16esimo posto in Italia, ma riguardo ai porti la provincia di Messina è fra le prime 10 a livello nazionale, seguita da Palermo e Catania. Mauro Nicosia, presidente di Confetra Sicilia, ha aperto una nuova prospettiva per l’Isola. La Cina, ha riferito Nicosia, ha realizzato grandi insediamenti industriali nell’area subsahariana a servizio dei mercati europei e sta costruendo una strada attraverso il deserto per collegarli ai porti nordafricani: questo sarà un nuovo movimento di merci che i porti siciliani dovranno essere in grado di attirare. Dai sindacati quattro questioni: usare al meglio e subito tutti i fondi per le infrastrutture, non solo i 20 miliardi del Pnrr, puntando anche sullo sviluppo dei poli intermodali (e per questo scopo hanno proposto l’istituzione di un osservatorio regionale); privilegiare il merito e le competenze manageriali, perché non si può affidare un porto a chi non ha esperienza; applicare i contratti di lavoro, le clausole sociali negli appalti di servizi e le regole antidumping contrattuale (proposta anche una ‘port agency’ per riqualificare il personale portuale); semplificare le operazioni portuali e le autorizzazioni, soprattutto in caso di insabbiamenti e dragaggi.

Ampio spazio alla nautica da diporto, con Andrea Ciulla, vicepresidente nazionale di Assonautica, che ha anticipato alcuni dati del Rapporto Sicilia che sarà presentato il 16 ottobre al Seacily di Castellammare del Golfo. Il settore dei porti turistici e del turismo nautico nell’Isola è stabile nel numero di imprese e di addetti, ma, mentre nel campo delle nuove costruzioni si registra una lieve flessione, si assiste ad un notevole incremento nel comparto delle riparazioni, manutenzioni e refitting, con un +7% di nuove imprese e +6% di addetti. Inoltre, a luglio il Comitato interministeriale delle Politiche del mare ha rilevato un fabbisogno di 50mila nuovi posti barca in Italia. E se per Calogero Marino, delegato per la Sicilia di Assonat, in Sicilia c’è fame di posti barca, Vasco De Cet, consulente tecnico di Assomarinas, prima di realizzare nuovi porti turistici occorre adeguare quelli esistenti agli effetti dei cambiamenti climatici e ad un naviglio che è sempre più piccolo a causa della ridotta capacità economica dei proprietari e della loro età sempre più elevata. Gaetano Fortunato, consigliere di Confindustria Nautica, per ottimizzare gli spazi e i costi di gestione, ha proposto di investire sui ‘porti a secco’ e sugli scivoli per consentire a qualsiasi proprietario di mettere a mare da solo la barca.

Da poco pubblicati anche i dati di Assoporti (l’associazione delle port authority italiane) sul traffico merci e passeggeri dei porti italiani nel 2024. Nell’anno appena trascorso sono stati movimentati 480,7 milioni di tonnellate di merce, con un aumento dell’1,3% sul 2023. Con riferimento al tonnellaggio, crescono di poco i traffici di carichi rotabili (+0,8%) e le rinfuse liquide (+1,47%), aumentano in misura maggiore i container (+5,2%). Diminuiscono invece le rinfuse solide (-5,8%). Complessivamente, sono transitati dalle banchine italiane 11,7 milioni di contenitori da venti piedi (Teu), con una crescita del 3,4% sull’anno precedente. In crescita anche le performance della movimentazione passeggeri (+3,4%). Il traffico crocieristico ha fatto registrare un aumento del 17,3%, passando dagli 11,3 milioni di passeggeri del 2023 ai 13,8 milioni del 2024. In aumento anche il traffico dei passeggeri dei traghetti (+3,1%, da 18,7 a 19,3 milioni di unità).