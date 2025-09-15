Trasporti aerei più sicuri e rapidi:. FlyingBasket spicca il volo

IN UN MONDO CHE CAMBIA velocemente il ruolo di ispirazione e di guida dell’innovazione è fondamentale. Per questo spesso nasce nel crocevia fra dialogo e confronto di realtà pubbliche e private. Le storie che arrivano dall’Alto Adige sanno di innovazione e non solo. Situato fra le macro-aree economiche settentrionali e meridionali dell’Europa, questo territorio è un punto di incontro di culture, al di là dei confini. Con uno sguardo sostenibile al futuro, le aziende altoatesine adottano approcci innovativi e sono in costante evoluzione. Grazie alla loro ricerca continua di miglioramento e al loro spirito di innovazione, contribuiscono a definire nuovi standard. In questo modo, stanno configurando attivamente un futuro importante non solo per la regione, ma anche per la comunità globale. In questo, le aziende sono aiutate da IDM Alto Adige, che si occupa di coordinare e sviluppare attività di innovazione (anche attraverso il portale online visionabile all’indirizzo it.suedtirol.biz), puntando su uno sviluppo sistemico e globale del marchio Alto Adige, dei settori chiave e dei mercati nazionali e internazionali.

L’Alto Adige ha, infatti, grandi potenzialità e IDM lavora insieme ai partner dell’economia, della società e delle istituzioni per accelerare i processi di digitalizzazione e di innovazione del territorio. "Sosteniamo l’internazionalizzazione e l’innovazione dei settori e delle imprese dell’Alto Adige, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese" commenta Erwin Hinteregger, Direttore Generale di IDM Alto Adige. "Lavoriamo inoltre per accelerare i processi di digitalizzazione del territorio, da un lato sviluppando attività e progetti che presentano digitalmente l’Alto Adige come

esperienza da vivere nella sua completezza e dall’altro accompagnando l’imprenditoria nella trasformazione digitale. Tutte queste attività, sempre accomunate dal filo conduttore della sostenibilità, puntano alla creazione di sinergie tra i singoli settori, per esempio l’agricoltura e il turismo. Solo agendo in modo congiunto e coordinato possiamo sviluppare nel lungo periodo l’Alto Adige come polo economico", conclude.

Fra le aziende innovative del territorio compare anche FlyingBasket, società fondata a Bolzano, nel cuore del Nord Italia, e che nasce con un obiettivo ambizioso: superare le complesse sfide logistiche che caratterizzano i territori remoti, accidentati o ad alto rischio operativo. In questi contesti estremi, le soluzioni tradizionali di trasporto, come elicotteri o gru, risultano spesso troppo costose, lente e potenzialmente pericolose. I fondatori dell’azienda, Moritz e Matthias Moroder (nella foto), hanno intuito precocemente il potenziale dei sistemi aerei senza pilota, come alternativa concreta, in grado di garantire maggiore sicurezza, efficienza operativa ed economicità nel trasporto di carichi pesanti e voluminosi. Da questa intuizione è nata FlyingBasket, un’impresa che oggi rappresenta uno dei principali punti di riferimento europei nello sviluppo e nella produzione di droni cargo. L’azienda si distingue per la sua capacità di coniugare tecnologia innovativa, affidabilità industriale e una chiara visione: rendere il trasporto aereo di merci un’opzione accessibile, sostenibile e scalabile per le industrie che operano in ambienti complessi. Dopo una prima fase in cui FlyingBasket ha offerto direttamente servizi di sollevamento aereo a clienti industriali, maturando esperienza sul campo e affinando la propria tecnologia, l’azienda ha intrapreso due anni fa una svolta strategica. Ha infatti abbandonato l’erogazione di servizi per dedicarsi esclusivamente alla progettazione, produzione e vendita di droni cargo heavy-lift. Questa transizione consente oggi ai clienti di acquistare piattaforme testate e operative, gestendo in autonomia le proprie missioni logistiche. Il velivolo proposto dalla società altoatesina è un drone, si chiama Fb3, ed è stato progettato per trasportare fino a 100 chili di carico, sia esterno che racchiuso in box, con un’autonomia di volo che può raggiungere i 25 chilometri a seconda della configurazione. Il sistema è completamente elettrico, pensato per garantire stabilità anche durante operazioni critiche e sviluppato per operare in condizioni climatiche difficili, con temperature comprese tra -10°C e +45°C e capacità di volo fino a 5mila metri di altitudine. La Ground Control Station integra comunicazioni Rf e connettività 4G/Lte sicura, rendendo possibili operazioni Beyond Visual Line of Sight. L’intero sistema è dotato di avionica avanzata prodotta e disegnata interamente in house, ridondanze e strumenti di pianificazione missione che riducono al minimo i rischi operativi.

Sebbene abbia le sue radici in Italia, FlyingBasket opera a livello globale, offrendo soluzioni di trasporto aereo a clienti nei settori dell’energia, dell’edilizia, dell’emergenza e della logistica. I droni dell’azienda sono stati utilizzati per consegnare ricambi e strumenti su turbine eoliche offshore, per trasportare posta fra le Isole, per interventi infrastrutturali in alta quota in America Latina e per supportare attività di emergenza in aree isolate. Sono molte anche le collaborazioni con grandi player internazionali e la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da enti pubblici. Oggi, FlyingBasket sta riscrivendo le regole della logistica aerea, unendo tecnologia avanzata, esperienza operativa e una visione orientata al futuro. Il suo obiettivo è permettere il trasporto sicuro, veloce ed economico di carichi pesanti anche negli ambienti più ostili. E mentre l’azienda guarda avanti, nuovi modelli di drone sono già in fase di sviluppo, con capacità di carico ancora superiori e autonomie estese, pensati per aprire nuovi scenari applicativi e industriali. Per questo FlyingBasket punta a diventare il punto di riferimento globale nel trasporto cargo via drone.