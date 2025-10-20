Transizione green: "ma mancano esperti"

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA rischia di restare un progetto incompiuto per mancanza di competenze. È l’allarme lanciato da Confartigianato, che il 13 ottobre a Milano, nel corso dell’evento inaugurale della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, ha reso noti i numeri del mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro “green”: nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2.197.620 figure professionali con elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, pari al 49,4% di quelle necessarie alle aziende. Un’emergenza che colpisce soprattutto le micro e piccole imprese, dove oltre il 55% delle posizioni green richieste sono rimaste scoperte. Il report di Confartigianato fotografa difficoltà accentuate in alcune aree del Paese: Trentino-Alto Adige, Umbria, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta sono le regioni con il più alto tasso di irreperibilità di lavoratori green.

Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, è netto: "Il rischio è di avere una transizione verde senza lavoratori green. Le nostre imprese sono pronte, ma mancano i profili tecnici specializzati". Da qui, il rinnovato appello a rafforzare il legame tra mondo dell’istruzione e sistema produttivo, promuovendo una riforma della formazione tecnica e professionale con l’ambiente e l’efficienza energetica al centro dei curricula. Per Granelli, il nodo è chiaro: "Serve un’alleanza stabile tra scuola, impresa e istituzioni, per generare un capitale umano in grado di costruire davvero un futuro sostenibile. I green job non sono solo posti di lavoro, ma leve strategiche per crescere".

Una richiesta che ha trovato la risposta nelle parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto all’evento di Confartigianato: "È anche sulla sostenibilità che noi vogliamo formare le nuove generazioni. Ecco perché ho fortemente voluto che fosse addirittura obiettivo specifico di apprendimento il tema della sostenibilità". Per Valditara, la scuola italiana deve diventare il motore di una vera e propria rivoluzione culturale, che non contrapponga educazione e produzione, ma le metta in dialogo. Perno di questa trasformazione è la riforma dell’istruzione tecnico-professionale, il cosiddetto modello 4+2, che prevede quattro anni di scuola tecnica seguiti da due anni di formazione terziaria professionalizzante.

