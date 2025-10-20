Transizione energetica: un’alleanza al servizio delle aziende

DI FRONTE a una transizione energetica e ambientale sempre più rapida e complessa, governi, imprese e istituzioni devono affrontare sfide tecnologiche, geopolitiche e strategiche senza precedenti. In questo scenario nasce la collaborazione tra Teha Group e Althesys, con l’obiettivo di dar vita a un polo di eccellenza per la consulenza e l’analisi nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle utilities, capace di accompagnare i principali attori nella comprensione e gestione del cambiamento. Il settore energetico europeo e italiano sta attraversando una fase di trasformazione profonda. L’integrazione delle fonti rinnovabili nel mix di generazione, la digitalizzazione dei sistemi e la diffusione delle tecnologie di accumulo, in un contesto geopolitico globale in evoluzione, impongono un ripensamento radicale dei modelli energetici. La transizione ambientale ed energetica richiede investimenti significativi da parte di governi e imprese, con impatti diretti sul sistema produttivo, sulle comunità locali e sulla competitività internazionale. È in questo contesto che Teha Group e Althesys uniscono le proprie competenze per creare un polo di riferimento in grado di supportare istituzioni, aziende e stakeholder nella definizione di scenari strategici e nell’elaborazione di soluzioni concrete. La nuova realtà metterà a sistema l’esperienza consolidata delle due organizzazioni, ampliando la capacità di analisi e fornendo un contributo indipendente e qualificato alle decisioni che riguardano il futuro dell’energia, dell’ambiente e dei servizi pubblici.

Fondata da Alessandro Marangoni nel 2008, Althesys ha sviluppato competenze distintive grazie a una serie di think tank tematici, tra cui Irex (The Renewable & Power Industry Think Tank), Net (New Electricity Trends), Was (Waste Strategy), Shared Value Institute e Top Utility. Questi si affiancano alle iniziative e piattaforme di approfondimento già sviluppate da Teha Group. L’accordo consente di valorizzare il capitale umano e le competenze di Althesys, che manterrà la propria autonomia operativa e identità, continuando a essere guidata da Alessandro Marangoni in qualità di Amministratore Delegato e ora anche azionista di Teha Group. Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Responsabile dell’Area Scenari e Strategia di Teha Group, assumerà invece la carica di presidente di Althesys. "La fase di trasformazione che il settore energetico sta attraversando, con la spinta verso nuove tecnologie, il ritorno del dibattito sul nucleare e il necessario ridisegno delle reti e degli accumuli, richiede strumenti di analisi indipendenti e di alto profilo – ha dichiarato Lorenzo Tavazzi, Senior Partner di Teha Group e presidente di Althesys –. Con la nascita di questo polo intendiamo offrire al Paese e agli stakeholder una piattaforma unica, capace di anticipare gli scenari, tradurre la complessità in proposte concrete e accompagnare Istituzioni e imprese nelle decisioni strategiche. La missione non è solo rafforzare la consulenza, ma contribuire a costruire visione e conoscenza in un momento cruciale per la transizione energetica e ambientale per tutto il sistema-Paese". L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita di entrambe le realtà. Althesys si è affermata come player di riferimento in Italia per la consulenza strategica e le analisi di mercato nei settori dell’energia, dell’ambiente, dei servizi pubblici e della sostenibilità. Teha Group, prima società di consulenza strategica e think tank in Italia e quarta a livello europeo, è presente in 18 Paesi con 350 professionisti e sviluppa ogni anno oltre 400 studi strategici e 850 eventi, coinvolgendo più di 3.500 esperti e 46.000 manager e imprenditori. Con questa operazione, Teha rafforza ulteriormente le proprie competenze nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture.

"Teha sta procedendo con il proprio consolidamento di crescita in Italia e a livello internazionale. Abbiamo identificato Althesys quale migliore opportunità per costituire il più grande Think Tank di consulenza in ambito energy, ambiente e utilities in Italia, condividendo con Althesys stessa qualità professionale, competenze tecniche e visione di crescita". Ha commentato Valerio De Molli, Managing Partner e ceo di The European House - Ambrosetti e Teha Group. "Questa operazione si aggiunge alle quattro acquisizioni realizzate da Teha nell’ultimo biennio (Gds Communication, Oltre Consulting, Harvard Business Review Italia e Cybrain) e alla costituzione di Teha Middle East a Ryiad. Molti altri investimenti verranno annunciati nei prossimi mesi".

"Sono particolarmente felice di accompagnare Althesys in Teha – dice Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys –. È una straordinaria opportunità di crescita per il nostro business e per la nostra squadra, che corona un percorso ventennale che ha visto Althesys affermarsi come punto di riferimento nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle utilities. L’operazione permette di proporci al mercato in maniera ancor più efficace, sfruttando le sinergie e condividendo i valori di Teha, mantenendo al contempo le nostre caratteristiche distintive e il know-how. Avviamo insieme con entusiasmo questo percorso, che porterà un ulteriore contributo alla creazione di valore per tutti i player e gli stakeholder del settore".