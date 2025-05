"Transizione ecologica giusta". Ad Arezzo esperti a confronto

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA è la sfida cruciale del nostro tempo. Puntando su energie rinnovabili, mobilità sostenibile e tutela dell’ambiente, mira a ridurre l’impatto umano sul pianeta. I governi investono in innovazione, mentre imprese e cittadini sono chiamati a cambiare abitudini. Il percorso, però, è complesso: servono risorse, tempi certi e giustizia sociale per non lasciare indietro nessuno. Solo così si potrà costruire un futuro davvero sostenibile per le prossime generazioni. Il tema sarà affrontato venerdì 23 maggio ad Arezzo nell’evento intitolato "Una transizione ecologica giusta e raggiungibile – Strategia territoriale e nazionale" che è promosso da Estra in collaborazione con QN Economia e vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama politico ed economico italiano.

Il convegno, che si svolgerà ad Arezzo Fiere e Congressi, si configura come un momento di confronto tra istituzioni, imprese e territori, con l’obiettivo di affrontare una delle sfide più complesse e decisive per il futuro dell’Italia e dell’Europa: la transizione ecologica. Non si tratta solo di cambiare i modelli produttivi, ma di costruire un nuovo equilibrio tra crescita economica, tutela dell’ambiente e inclusione sociale. Tra i partecipanti di spicco, si annoverano il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e l’amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, Roberto Cingolani. Saranno inoltre presenti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, i vertici di Estra, il presidente esecutivo Francesco Macrì e l’amministratore delegato Nicola Ciolini e Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility.

La giornata si aprirà con i saluti e l’introduzione ai lavori di Cristina Privitera, vicedirettrice di QN La Nazione. Seguirà un primo panel dedicato alle esperienze concrete delle città italiane nella gestione della sostenibilità ambientale, con interventi dei sindaci di Prato, Siena, Firenze, Arezzo, Ancona e Pistoia.

Un momento particolarmente atteso sarà la presentazione in esclusiva da parte di Andrea Alemanno, responsabile delle service line Public Affairs e Corporate Reputation di Ipsos, dei risultati di una ricerca sull’evoluzione della percezione della sostenibilità in Italia. Il panel conclusivo affronterà il rapporto tra industria, innovazione e transizione energetica, con gli interventi del ministro Pichetto Fratin e dell’ad Cingolani. Il dibattito sarà moderato da Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno. L’evento si concluderà con un light lunch di networking, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la creazione di sinergie tra i partecipanti. "Parlare oggi di transizione ecologica significa parlare del modello di società che vogliamo costruire domani – spiega la direttrice Agnese Pini – è importante unire voci diverse per costruire un’idea di sostenibilità concreta e inclusiva".

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming al link quotidiano.net/transizione-ecologica e sul canale YouTube di Estra.