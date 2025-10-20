Transazioni digitali. Maxi gruppo. Signaturit-Namirial per la gestione

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE passa dalle Marche. Ha, infatti, sede a Senigallia, nell’anconetano, Namirial supporta i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale fornendo soluzioni software e servizi fiduciari digitali, tra cui firma digitale, posta elettronica certificata (PEC), recapito certificato qualificato (SERCQ), gestione documentale e conservazione sostitutiva, identità digitale SPID, rilascio di certificati SSL. A essi si aggiungono altri servizi, come la fatturazione elettronica e il customer onboarding, soluzioni di cloud computing, cybersecurity, analisi del credito.

Nel marzo scorso la maggioranza del gruppo Namirial è passata da Ambienta SGR Spa a Bain Capital, una società di investimento statunitense, anche se il fondatore Enrico Giacomelli e il management dell’azienda, guidato dall’amministratore delegato Max Pellegrini, continuano a detenere una parte significativa delle azioni della società. Fondata nel 2000 in Italia, Namirial – ricavi stimati nel 2025 a circa 260 milioni di euro – opera oggi in oltre 85 Paesi, con circa 1.000 dipendenti e fornisce servizi a 250mila clienti. Insieme alla sua rete internazionale di oltre 1.000 partner strategici, Namirial serve i clienti in tutto il mondo, elaborando diversi milioni di transazioni ogni giorno. Namirial è accreditata come fornitore qualificato di servizi fiduciari ai sensi del Regolamento UE 910/2014 eIDAS e si sta impegnando attivamente nell’evoluzione del Quadro dell’Identità Digitale dell’UE e dei nuovi servizi fiduciari definiti nel Regolamento UE 2024/1183. Da ultimo l’ingresso di Signaturit in Namirial, entrambi fornitori leader in Europa di soluzioni software per la gestione delle transazioni digitali ("DTM"), sostenuti rispettivamente da Bain Capital e PSG Equity ("PSG"), creerà un fornitore di DTM leader a livello paneuropeo, con una posizione di primo piano in Italia, Spagna, Francia e Germania, con circa 1.400 dipendenti e circa 240.000 clienti in tutto il mondo.

Il nuovo gruppo combinato potrà beneficiare di significativi vantaggi strutturali derivanti dalla digitalizzazione continua delle operazioni aziendali e da standard e requisiti di conformità e sicurezza europei sempre più stringenti. Infine, le offerte di prodotti di entrambe le società, altamente complementari, consentiranno al gruppo combinato di ampliare ulteriormente la gamma di soluzioni offerte alla propria clientela.

Enrico Giacomelli, fondatore di Namirial (nella foto in basso) , spiega: "Siamo orgogliosi che Namirial e Signaturit abbiano unito le forze per creare una piattaforma software DTM leader in Europa. Questa transazione rappresenta un passo importante nello sviluppo internazionale di Namirial e non sarebbe possibile senza l’incredibile impegno e la motivazione dei team di Namirial e Signaturit. Siamo entusiasti di ciò che ci riserva il futuro. Come mi piace sempre dire: the best is yet to come". Fondata nel 2013 in Spagna e affiancata da PSG a partire dal 2020, Signaturit è uno dei principali fornitori di servizi DTM basati su cloud nell’Europa meridionale e offre soluzioni per la gestione dell’identità digitale, la firma digitale, il KYC e la prevenzione delle frodi e l’eID wallet. La sua piattaforma fornisce soluzioni DTM end-to-end basate su SaaS a clienti in oltre 40 Paesi. Dal suo investimento iniziale nel 2020, PSG ha sostenuto la continua crescita e l’espansione internazionale di Signaturit, sia a livello organico che inorganico. Negli ultimi cinque anni, Signaturit ha incrementato il proprio fatturato annuale ricorrente di oltre 10 volte, passando da un singolo fornitore di prodotti in Spagna a un fornitore di software DTM e servizi fiduciari leader in tutta l’Europa meridionale. Da parte sua, PSG è una società di growth equity che collabora con aziende di software e servizi tecnologici per supportarle nel percorso di crescita trasformativa, nella capitalizzazione di opportunità strategiche e nella creazione di team forti.

Avendo sostenuto più di 150 aziende e facilitato oltre 520 acquisizioni aggiuntive, PSG porta con sé un’ampia esperienza di investimento, una profonda competenza nel settore del software e della tecnologia e un fermo impegno a collaborare con i team di gestione. Fondata nel 2014, PSG opera negli uffici di Boston, Kansas City, Londra, Parigi, Madrid e Tel Aviv. Al riguardo Max Pellegrini, Ceo del Gruppo Namirial (nella foto in alto): "Le realtà aziendali operano in un ambiente sempre più digitale, dove i rigorosi standard di sicurezza e conformità sono la norma. Le soluzioni software per la gestione delle transazioni digitali sono diventate essenziali per soddisfare questi requisiti. Poiché la domanda di processi digitali sicuri, continui e transfrontalieri continua a crescere, le nostre competenze combinate, la tecnologia avanzata e l’ampio raggio d’azione dei clienti ci consentiranno di supportare le organizzazioni internazionali che operano in più Paesi. Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a Pierre e a tutto il team di Signaturit in Namirial e non vediamo l’ora di collaborare con loro e con i nostri azionisti per guidare la crescita nei prossimi anni". Pierre Feligioni, Ceo di Signaturit, ha aggiunto: "Insieme, abbiamo un’opportunità straordinaria di promuovere l’innovazione, di espanderci in aree geografiche chiave a livello internazionale e di offrire un valore aggiunto ancora più alto ai nostri clienti. Siamo certi che le nostre forze combinate daranno forma al futuro della gestione delle transazioni digitali in Europa e oltre. Sono lieto di unirmi all’ambizioso progetto del Gruppo e di collaborare con Max e tutto il team per sviluppare l’attività nella piattaforma DTM leader nei prossimi anni".