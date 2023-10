"Traffico aereo: la crisi è passata. Ita? Può crescere"

PRESIDENTE Alessandra Bruni, la nuova governance di Enav, guidata da lei e dall’ad Monti, ha iniziato il mandato a fine aprile. Qual è lo stato di salute dell’Ente per l’aviazione civile?

"Dopo il duro colpo subito durante la pandemia e le incertezze di una guerra ancora in corso, l’intero settore dei trasporti è sotto osservazione. Molto ci si attende dal trasporto aereo in termini di connettività e di crescita economica. La solidità del Gruppo Enav è garanzia di impegno, con una sensibilità per la sostenibilità ambientale".

"Il bilancio semestrale vede ricavi in crescita sui 450 milioni. Ma anche i costi aumentano.

"I risultati degli ultimi mesi hanno mostrato segnali interessanti per le attività della Società. Sulla gestione del traffico aereo civile in Italia, che rappresenta il core business, i volumi di traffico gestiti per le rotte hanno raggiunto livelli (le cosiddette unità di servizio) maggiori rispetto a prima della pandemia, e superiori anche al 2019, anno record per l’aviazione in Italia. Anche i ricavi derivati da attività non core (il mercato non regolamentato) hanno registrato un aumento del 42,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il primo semestre è stato caratterizzato anche da un insieme di eventi nuovi che hanno impattato la struttura dei costi, tenendo particolarmente conto degli effetti della formalizzazione di alcuni nuovi contratti di manutenzione, del rialzo dei tassi di interesse e del rinnovo della parte economica del Contratto collettivo nazionale"

Tra i quattro settori operativi del gruppo Enav pensate di lasciarne qualcuno?

"Il core business è dato dai servizi di assistenza al volo, erogati direttamente dalla capogruppo Enav. La Società fornisce assistenza tramite quattro centri di controllo di area quando l’aeromobile sorvola lo spazio aereo italiano e servizi di terminale, con assistenza nelle fasi di spostamento a terra nell’aeroporto, di decollo e di atterraggio, mediante 45 Torri di controllo dislocate in tutta Italia. Gli altri settori operativi sono dati dai servizi di manutenzione di impianti e sistemi, sostanzialmente tramite la controllata Techno Sky e da altri servizi verso l’esterno. Ad agosto l’ad Monti ha annunciato la presentazione di un aggiornamento del piano industriale a fine novembre".

Sui cieli italiani nei primi sei mesi si sono registrati quasi 900mila voli.

"La crisi determinata dalla pandemia è alle spalle per il nostro settore. Il trasporto aereo ha ripreso il suo rapido volo con un occhio attento anche all’innovazione tecnologica, che sta portando verso una mobilità aerea del tutto nuova ma soprattutto sostenibile e intermodale. Il positivo superamento degli impatti emerge chiaramente, dal sostanziale recupero del traffico che ha superato il picco registrato in fase pre-pandemica".

Tra le prime compagnie aeree per volumi di traffico ci sono tre low cost: Ryanair, WizzAir e Easyjet. Un bene o un male?

"Il Gruppo Enav si occupa di fornire i propri servizi di navigazione aerea agli aeromobili nazionali e stranieri che operino sullo spazio aereo nazionale. Svolge tale servizio pubblico in modo neutro rispetto al bacino di utenza, aperto a compagnie nazionali o straniere, che siano o meno low cost".

Con Ryanair, il principale vettore, con una quota del 21%, ci sono state liti sui prezzi dei biglietti.

"La ratio essenziale della partecipazione statale è nel fatto che Enav fornisce servizi di navigazione aerea, strettamente legati alla sicurezza. Per quel che riguarda la questione del prezzo dei biglietti, con i risvolti politici e interventi normativi, si tratta di tema che esula dal perimetro di attività dell’azienda. Etav non è entrata nel merito".

Come sono i numeri di Ita?

"La nuova compagnia aerea Ita ha registrato +44% di Unità di Servizio nel primo semestre, collocandosi come seconda compagnia per volumi prodotti, con una quota di mercato che rappresenta il 7% del totale. L’auspicio è che la compagnia possa brillantemente contribuire allo sviluppo del traffico aereo come elemento di crescita del Paese".

State pensando a strategie per rendere meno impattanti i voli aerei?

"La domanda mi sta a cuore, anche per il ruolo di presidente del Comitato endoconsiliare sulla Sostenibilità. Gli obiettivi di performance attribuiti in ambito europeo agli Air Navigation Service Provider impongono di garantire la movimentazione degli aeromobili nello spazio aereo di competenza in maniera sicura e con il minor impatto ambientale possibile in tutte le fasi del volo".