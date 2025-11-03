Tradizione che innova: la ricetta dei liquori. Morelli

C’È UN FILO D’AMBRA che lega la Toscana di inizio Novecento al mondo contemporaneo, e scorre attraverso le bottiglie del Liquorificio Morelli. Un filo fatto di aromi, di memoria e di famiglia. Fondata nel 1911 a Forcoli da Leonello Morelli, la piccola bottega artigiana nata in un paese della Valdera è oggi un marchio riconosciuto in tutto il mondo, una delle più antiche e prestigiose aziende liquoristiche italiane. Cinque generazioni dopo, la passione di Leonello continua a vivere negli sguardi e nelle mani dei suoi discendenti - Marco, Paolo e Luca Morelli - che guidano oggi l’impresa di famiglia. Una storia lunga più di un secolo, fatta di elisir, grappe e amari che raccontano l’anima della Toscana.

Dal primo laboratorio di Forcoli all’attuale sede di Baccanella, inaugurata nel 2007, il Liquorificio Morelli ha attraversato guerre, ricostruzioni e globalizzazione mantenendo sempre un equilibrio perfetto tra artigianalità e modernità. Oggi il catalogo conta oltre cento prodotti: dalle grappe toscane ai brandy, dagli amari alle creme, fino ai liquori simbolo dell’azienda, come l’Arancino Speciale 32° e il celebre Limoncino Speciale 32°, che negli anni ha conquistato giurie internazionali e il palato dei consumatori di mezzo mondo.

"La nostra forza – racconta Marco Morelli – è sempre stata la fedeltà ai valori con cui siamo nati: qualità, autenticità, legame con il territorio. Ma non abbiamo mai smesso di innovare, sia nei prodotti che nella comunicazione. È così che abbiamo imparato a parlare anche alle nuove generazioni, senza mai tradire la nostra storia". Un’innovazione che è sempre stata affiacanta dall’attenzione per la qualità delle materie prime e per l’ambiente. Ne è un esempio la collaborazione con il Parco di San Rossore per la creazione del Liquore al Pinolo – il sapore di Pisa racchiuso in una bottiglia – o l’uso esclusivo di ingredienti naturali, che distingue da sempre la produzione Morelli.

Così come l’attenzione alla stagionalità: il panettone con il liquore resta un classico dell’inverno, così come la novità del Pan Torrone. Negli ultimi anni, inoltre, la ricerca ha dato vita anche a nuove linee, come Anyma, un progetto di cosmesi naturale nato dal riutilizzo sostenibile degli scarti di lavorazione: un modo concreto per trasformare l’esperienza liquoristica in un modello di economia circolare. Il tempo e la costanza hanno portato anche una lunga scia di riconoscimenti: dalle prime medaglie d’oro degli anni Venti ai successi più recenti nei grandi concorsi internazionali come il Concours Mondial de Bruxelles e l’ISW Meininger Award. Tra i protagonisti assoluti, il Limoncino Speciale, incoronato in più edizioni, e l’Amaro V Era, premiato per due anni consecutivi con la medaglia d’oro. Anche la Grappa Centenario e la Cru 98 hanno ottenuto importanti menzioni, insieme al design delle etichette, elegante sintesi tra tradizione e linguaggio contemporaneo.

Ma tra le qualità dela famiglia Morelli non c’è soltanto la produzione di liquori, ma anche la conservazione di una memoria collettiva. Nel 2017, nella storica sede di Forcoli, è stato inaugurato il Museo Morelli, un piccolo scrigno dove bottiglie d’epoca, registri, etichette e attrezzature raccontano più di cent’anni di storia del gusto e del lavoro. Un patrimonio di cultura materiale e affettiva che restituisce, attraverso profumi e immagini, la storia stessa della Valdera. A questo percorso si affianca il volume "I Morelli – Storia di una famiglia", scritto da Marianella Marianelli per dreamBook edizioni, che ripercorre centovent’anni di impresa e vita familiare. Visitare il liquorificio oggi significa compiere un viaggio sensoriale.

A Baccanella, le visite guidate e le degustazioni permettono di scoprire da vicino i segreti della produzione e le storie dietro ogni etichetta. "Abbiamo voluto aprire le porte del nostro lavoro – continua ancora Marco Morelli – perché crediamo che la trasparenza e il contatto diretto siano il modo migliore per raccontare chi siamo. Chi viene a trovarci non porta via solo una bottiglia, ma un pezzo della nostra storia". E dall’amore per la terra toscana, nasce anche la voglia di spingersi oltre il mondo del liquore. "Dalla nostra costante voglia di cercare nuove sfide e di sperimentare è nata la nostra linea di prodotti Food. Oggi produciamo e vendiamo oltre 15.000 panettoni ogni anno, bagnati col nostro Limoncino 32%, con l’Arancino 32% e con la nostra Grappa Toscana. Abbiamo inoltre in stock tutto l’anno i Pandolci, prodotti lievitati simili al Panettone, molto bagnati nel Liquore o nella Grappa e disponibili tutto l’anno. Con i nostri prodotti Food abbiamo intrapreso anche un percorso votato all’economia circolare, riutilizzando gli scarti di produzione del Limoncino e dell’Arancino. Sempre in collaborazione con altre eccellenti aziende artigiane Toscane, mettiamo le bucce “esauste” (tolte dall’infusione in alcol) di Limoni e Arance nell’impasto di Cantuccini e Barrette di cioccolato".

Oltre un secolo dopo la fondazione, il Liquorificio Morelli continua a essere una famiglia prima ancora che un’azienda. Il motto che chiudeva il video del corporate del 2023, "Siamo ricchi di spirito", resta la definizione più autentica di questa impresa pisana e toscana che ha saputo attraversare il tempo. Uno spirito fatto di passione, ricerca e visione: lo stesso che ha portato i Morelli da una bottega di paese ai mercati d’Europa, America, Asia e Australia, senza mai smarrire l’essenza più preziosa, il profumo delle proprie radici.