Tra tecnologia e sostenibilità: l’arte del food in mostra a Rimini

SIGEP WORLD È IL PUNTO di riferimento per l’industria del foodservice dolce e icona fieristica del territorio riminese, dove vengono proposte sfide sempre più all’avanguardia e tecnologiche. Ma soprattutto è un appuntamento di business che ha reso grande Rimini, città storicamente vocata all’innovazione". E se lo dice Maurizio Ermeti (nella foto a destra), presidente Italian Exhibition Group, c’è da crederci. Sono molte le novità della 46° edizione di Sigep World, The World Expo for Foodservice Excellence, evento atteso a Rimini dal 18 al 22 gennaio, a partire dal paese ospite, l’Arabia Saudita. Innovazione, sostenibilità e internazionalità sono le parole chiave dell’edizione 2025 della manifestazione firmata Ieg, Italian Exhibition Goup.

L’expo si conferma il punto di riferimento internazionale nel panorama fieristico per le filiere di Gelato, Pasticceria, Cioccolato, Caffè, Panificazione e Pizza con 138 mila metri quadrati di offerta espositiva, 30 padiglioni dedicati e 1300 brand espositori. "Quest’anno Sigep World 2025 potrà contare sull’ampliamento del quartiere fieristico all’ingresso Est, con due nuovi padiglioni: passeremo dai 130 mila metri quadrati dell’anno scorso agli attuali 138 mila. Un’azione necessaria per andare incontro alla crescita costante di Sigep che ospiterà 1.300 brand espositori provenienti da 33 Paesi, e che quest’anno, oltre ai tradizionali settori di gelateria, pasticceria e cioccolato, panificazione e caffè, ingloberà anche l’intero mondo della pizza, richiamando a Rimini sempre più espositori, visitatori e buyer interessati a un’offerta unica", prosegue Ermeti.

Ampio spazio è dato all’innovazione. Sigep Vision, in particolare, sarà un’importante piattaforma per le tendenze del settore, con un programma ricco di iniziative. Grazie alla collaborazione con istituti di ricerca, Sigep Vision offrirà una panoramica globale sull’industria out of home, fornendo trend e dati aggiornati durante tutto l’anno. In particolare il Sustainability District promuove pratiche virtuose nelle filiere di caffè e cacao, con iniziative come il Micro Roaster Village, Bean To Bar e Fully Automatic Coffee Machinery. Taste of Tomorrow è invece uno spazio interamente dedicato al Gelato, da sempre fulcro della fiera.

Il settore della gelateria continua a innovarsi, anche grazie alla bioarchitettura. A Sigep World 2025 verrà presentata, fra le altre novità, anche un’installazione visionaria: Glacial Drip, 13 bioreattori che utilizzano muschi e microalghe per catturare anidride carbonica e produrre proteine vegetali, utilizzate poi per creare nuovi gusti di gelato. Fra le novità c’è poi anche l’Innovation e Start-Up Award, che premierà le startup più innovative in sette categorie, tra cui Digital Innovation, Sostenibilità e Packaging. Inoltre Sigep Vision presenterà un ricco programma di talk e panel discussion nella Vision Plaza coinvolgendo stakeholders internazionali.

Tra le principali novità di questa edizione, spicca l’ampliamento del settore Pizza che si completa includendo, oltre ai forni e alle attrezzature per pizzerie e catene di ristorazione, anche farine, farciture e basi pizza surgelate.