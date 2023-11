Toyota accelera sulla mobilità green

PUNTARE AL RAGGIUNGIMENTO della Neutralità Carbonica arrivando a un reale Impatto Zero anche attraverso le strutture della propria rete di concessionari italiani, pubblicare annualmente il rapporto di sostenibilità, promuovere il riciclo di autoveicoli, implementare un sistema per l’ottimizzazione delle risorse e tagliare gli sprechi nella produzione di automobili: è a 360 gradi l’impegno di Toyota, colosso dell’automotive giapponese, per minimizzare l’impatto ambientale e raggiungere realmente l’obiettivo della mobilità sostenibile. Un’ambizione che il gruppo ha voluto tradurre in una vera e propria sfida ambientale, lanciata nel 2015, con termine nel 2050: si chiama ‘Toyota environmental challenge 2050’ ed è articolata in sei progetti differenti, dalla realizzazione di auto a emissioni zero alla diminuzione dell’uso di acqua, fino alle opere di riforestazione e difesa della biodiversità del pianeta.

"La visione Toyota di mobilità e movimentazione sostenibile riassume lo sforzo quotidiano del gruppo verso soluzioni a zero emissioni, che rappresentano solo una tappa intermedia verso un futuro in cui spostarsi significherà davvero rendere il mondo un luogo migliore", sottolinea Eduardo De Cillis, Hydrogen business development manager di Toyota Motor Italia, tra i protagonisti dell’evento di Qn Economia di giovedì a Firenze. "Uno dei pilastri della nostra visione è la conferma della leadership nell’elettrificazione. Una leadership basata su un approccio multi-tecnologico, studiato per offrire ai clienti un ampio ventaglio di soluzioni, con l’obiettivo di ridurre concretamente, il prima possibile, le emissioni di Co2. È necessario agire ora, nella maniera più efficace e utilizzando tutte le tecnologie a disposizione; fermi nella convinzione che non esistano una sola strada e una sola strategia per raggiungere le zero emissioni entro il 2035. La nostra idea, infatti, è affiancare, all’elettrico a batteria, le celle a combustibile, alimentate a idrogeno".

Secondo Stefano Zaccaria (anche lui all’incontro a Palazzo Vecchio), direttore marketing di Toyota Material Handling Italia, azienda del gruppo Toyota Industries Corporation specializzata in soluzioni integrate per la movimentazione e la logistica, "l’esperienza e la professionalità offerte da Toyota sono un’opportunità per le aziende che intendono adottare sistemi di mobilità green per il trasporto delle merci e implementare la sostenibilità dell’intera filiera produttiva".