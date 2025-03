Torna Cosmoprof. Spazio all’industria della cosmetica

COSMOPROF Worldwide Bologna è l’appuntamento di riferimento per l’intera industria cosmetica. É un fiore all’occhiello del nostro paese, riconosciuta come partner di business e di promozione internazionale dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, oltre che da Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, e dalle principali associazioni pubbliche e privare dei principali mercati", spiega Giampiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.

La 56esima edizione prenderà avvio il 20 marzo e per tre giorni, fino al 23 marzo, riempirà il quartiere fieristico di Bologna con tutte le novità del settore. "Il forte focus internazionale e la capacità di adattare il format ai diversi mercati sono i fattori chiave che rendono Cosmoprof Worldwide Bologna una piattaforma di riferimento per oltre 10 mila aziende e più di 500 mila operatori, con eventi in cinque continenti. Per supportare il network e rispondere alle esigenze del comparto, il gruppo BolognaFiere a inizio 2024 ha confermato la quotazione sul mercato dei capitali: un passo fondamentale per la nostra crescita a livello internazionale. Grazie a queste importanti operazioni finanziarie, oggi BolognaFiere è tra i principali operatori fieristici internazionali ed è il primo in Italia per numero di eventi organizzati e quota di fatturato realizzati all’estero", conclude Calzolari.

Sono davvero tante le novità di questa edizione, che è sempre più internazionale, come spiega Antonio Bruzzone (nella foto a destra), amministratore delegato Bologna Fiere: "Con il nostro network internazionale cerchiamo di seguire le indicazioni del mercato, sviluppando strategie idonee allo scenario globale. Da gennaio 2024 abbiamo infatti inaugurato un secondo evento negli Stati Uniti, a Miami, per supportare le aziende interessate a nuove opportunità in quello che è il mercato chiave per il business oggi. Stiamo inoltre continuando ad investire in Cina, con la nostra manifestazione a Hong Kong. La nostra fiera a Mumbai, in India, sta registrando le percentuali di crescita più elevate, grazie allo sviluppo di infrastrutture e reti produttive locali, e anche il nostro evento in Thailandia, che serve l’intero sud-Est Asiatico, sta crescendo in fretta. Sono Middle East e Africa a registrare le percentuali di crescita più alte. In queste aree stiamo lavorando a progetti ed iniziative ad hoc per la nostra community, e per offrire nuove soluzioni di business".

Quest’edizione di Cosmoprof si apre sotto i migliori auspici. Con oltre 3 mila aziende da 65 paesi, a rappresentare più di 10 mila brand, e visitatori attesi da 150 Paesi nel mondo, la manifestazione si conferma ancora una volta un appuntamento di riferimento per l’industria mondiale.