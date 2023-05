Torino: salute, giustizia ed etica sono al centro del dibattito

NELLA TAPPA di Torino (18, 19 e 22 maggio) del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) sarà affrontato il tema dell’alfabetizzazione alla salute (health literacy) come capacità degli individui di orientarsi nel mondo della salute e del benessere individuale e collettivo, e di disporre di una adeguata cultura della salute e di strumenti conoscitivi e culturali utili allo scopo. Si parlerà anche di etica, generazioni e giustizia, partendo dalla recente riforma della Costituzione italiana che ha inaugurato un inedito e particolarmente rilevante percorso per il consolidamento della più inclusiva idea di sostenibilità nel nostro Paese. Ogni istituzione è infatti chiamata a orientare il proprio operato con maggior decisione ed efficacia verso il rispetto dei valori della sostenibilità, dell’inclusione, della giustizia tra le generazioni. Rispetto a quest’ultimo punto, occorre stilare un nuovo patto tra le generazioni che contempli una rinnovata stagione di attenzione alle opportunità di sviluppo sostenibile già maturate e ancora in solo preliminare elaborazione.

Altro argomento di dibattito sarà quello legato alla cultura quale fattore abilitante indispensabile per lo sviluppo sostenibile e un presupposto chiave per la realizzazione concreta dei target dell’Agenda 2030. La creazione di un sistema di valori condiviso e di una cultura per lo sviluppo sostenibile riconosciuta permette la crescita dei livelli di benessere sociale ed economico all’interno delle comunità. Per questa ragione, gli attori della cultura e i loro linguaggi possono innescare un reale cambiamento verso la creazione di una dimensione culturale inclusiva, sistemica e trasversale, connessa ad azioni orientate a predisporre i singoli e le comunità ad accogliere i cambiamenti e a partecipare attivamente ai processi trasformativi orientati al futuro. Da un lato, comunicare la sostenibilità significa, infatti, creare coinvolgimento e partecipazione intorno a un valore comune; dall’altro, la conoscenza, la condivisione e l’inclusione possono contribuire, anche in forme innovative, a diffondere l’accesso all’arte e alla cultura. In questo senso, il contenuto e la visione artistica possono rappresentare uno degli strumenti di diffusione, comunicazione, sensibilizzazione e scoperta più efficaci.

Infine, un evento dedicato all’etica, alla governance e all’intelligenza artificiale, approfondirà gli scenari plausibili indotti dagli algoritmi e dall’Intelligenza artificiale (Ia) e la necessità di definire un approccio etico condiviso dell’Ia. Tra i temi centrali per il prossimo futuro vi è quello delle regole e della governance delle tecnologie e dell’Ia. La sfida maggiore della regolazione delle applicazioni dell’Ia dal punto di vista etico-giuridico è quella di bilanciare la forte accelerazione tecnico-utilitaristica che il nuovo paradigma sta imprimendo a livello economico e sociale con la necessità di garantire la capacità di progresso dell’essere umano e la costruzione di un futuro sostenibile. In tutti i campi di applicazione, la società può trovare nella nuova frontiera tecnologica un supporto alla propria sussistenza e allo sviluppo materiale inteso come soddisfazione efficiente dei bisogni.