Tonno Consorcio investe a Milano e scommette sui risultati in Italia

IL TONNO CONSORCIO ha una storia centenaria con radici italiane. Nel secolo scorso, infatti, i fondatori dell’azienda decisero di trasferirsi in Spagna per iniziare la produzione di conserve ittiche. Recentemente il gruppo ha deciso di aprire un’importante filiale in Italia, con sede a Milano. Una decisione maturata proprio alla luce dell’importanza del mercato italiano. Infatti, tra il 2015 e il 2023 l’azienda ha raddoppiato il fatturato in Italia e, di conseguenza, c’è stato il taglio del nastro dell’headquarter a Milano. La scelta della metropoli meneghina è stata dettata dal fatto che l’azienda sviluppa il 90% del proprio business nella grande distribuzione organizzata e il 10% nel settore full service. Jesús Gómez (nella foto in alto), ceo di Grupo Consorcio, a proposito dell’apertura della sede italiana ha detto: "Tra i traguardi più significativi raggiunti da Grupo Consorcio nel 2024, c’è sicuramente l’apertura della nostra filiale in Italia, a Milano, un passo che consolida il nostro percorso di crescita internazionale e il nostro ruolo di leader del settore, oltre a consentirci una gestione diretta del mercato e a rafforzare ulteriormente i legami con un Paese da sempre importante". Grupo Consorcio è attualmente leader internazionale nel segmento premium del mercato delle conserve ittiche. Punto di riferimento in materia di sostenibilità, unica B Corp del settore conserviero con presenza internazionale e unica azienda con questo riconoscimento in Cantabria, Grupo Consorcio, che è certificata B Corp dal 2019, lo scorso anno ha ottenuto la ricertificazione, dimostrando il suo impegno verso elevati standard di performance sociale e ambientale.

"Per Grupo Consorcio la sostenibilità è il fulcro della strategia aziendale. Forti dei nostri 75 anni di storia, in cui tradizione e artigianalità hanno sempre guidato il nostro lavoro, continuiamo ad evolverci con uno sguardo rivolto verso il futuro – commenta Valeria Piaggio, Vicepresidente di Grupo Consorcio – e i risultati del bilancio 2024 non solo dimostrano i nostri progressi in ambito ESG, ma ci spingono a continuare a innovare e a collaborare con tutti i nostri stakeholder per generare valore condiviso e un impatto positivo sulla società e sul pianeta".

Grupo Consorcio lavora da sempre per offrire prodotti ittici lavorati artigianalmente e di alta qualità, che, allo stesso tempo, siano sani e sostenibili. Per questo, l’azienda da sempre dà priorità all’approvvigionamento da pesca sostenibile certificata, nella convinzione che la protezione delle risorse marine sia fondamentale. Con questa visione, il gruppo acquista la materia prima esclusivamente da flotte regolate da Organismi Regionali di Gestione della Pesca – organizzazioni internazionali incaricate di regolare le quote massime in ogni oceano – e richiede a tutti i fornitori di pesce le certificazioni che dimostrino il rispetto dell’International Seafood Sustainability Foundation. Grazie al suo impegno, nel 2024 Grupo Consorcio ha raggiunto il 99,23% di accreditamento MSC (Marine Stewardship Council) sostenibile per il suo prodotto più iconico, le acciughe del Cantabrico. Al contempo, anche la quota di tonno pinna gialla certificato MSC o APR (Tonno di Pesca Responsabile) è aumentata al 94,8%. Sul fronte della tracciabilità, inoltre, l’azienda nel 2024 ha lanciato la versione italiana del sito "Viaggio alle origini", dove, inserendo il codice di un determinato prodotto, è possibile conoscerne l’origine e il processo produttivo.

Infine, per quanto riguarda i propri prodotti, Grupo Consorcio continua a rafforzare il proprio impegno a favore dell’innovazione come motore di crescita. Per questo, dal 2023 il Gruppo porta avanti il progetto InSoCon, approvato poi nel 2024 dal Centro per lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione spagnolo. L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare innovazioni sostenibili nei propri prodotti e processi. L’uso responsabile delle risorse è fondamentale per Grupo Consorcio, che continua a impegnarsi sul fronte dell’economia circolare contrastando lo spreco alimentare. Selezionare manualmente la materia prima e lavorarla secondo un metodo artigianale, infatti, significa anche fare a meno di molte parti del pesce che, pur essendo ugualmente valide a livello nutrizionale, non corrispondono al prodotto principale.

Per evitare lo spreco degli scarti, l’azienda ha introdotto diverse strategie di valorizzazione, come la trasformazione di questi sottoprodotti in soluzioni alternative perfette per il consumo casalingo o utilizzabili da altre industrie: tra queste, ad esempio, la produzione di conserve a partire dalle briciole di tonno e dai ritagli di filetti di acciuga o, ancora, la trasformazione in farina delle teste e delle interiora delle sardine. Con queste innovative soluzioni, solo nel 2024 il Gruppo ha recuperato oltre 125.000 chilogrammi di pesce tra Spagna e Perù. Le persone sono il cuore pulsante di Grupo Consorcio, che si impegna per garantire loro un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo ed equo, in cui ognuno possa sentirsi riconosciuto e valorizzato.

Tra i principali traguardi su questo fronte, l’azienda, rispetto al 2023, ha incrementato la percentuale di donne nella forza lavoro, che sale al 65,9%. Il Grupo Consorcio si è fatto promotore di diverse collaborazioni o di iniziative di sostegno a fondazioni e associazioni in Italia. Tra queste, nel nostro Paese, le donazioni alla Comunità di San Patrignano e alla Fondazione Megamark Onlus.