Tiraboschi e Schillaci confermati ai vertici

L’assemblea degli azionisti di Brembo ha approvato nei giorni scorsi il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,28 euro per ogni azione in circolazione alla data dello stacco cedola. Via libera anche ad un nuovo piano di buy-back. L’assemblea, sulla base delle due liste di candidati depositate, ha nominato il nuovo cda, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. E conferito i poteri e le deleghe al presidente esecutivo Matteo Tiraboschi e all’ad Daniele Schillaci, entrambi confermati.