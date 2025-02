TIM Enterprise: "Insieme verso il cambiamento"

LA TRASFORMAZIONE digitale delle imprese e della pubblica amministrazione rappresenta una delle principali sfide tecnologiche del nostro tempo. In questo scenario, TIM Enterprise si posiziona come la più grande piattaforma telco-digital d’Italia, mettendo a disposizione asset strategici e tecnologie all’avanguardia che hanno l’obiettivo di accelerare questo processo. Grazie a una combinazione di connettività avanzata 5G, reti a bassa latenza, Cloud ed Edge Computing, IoT, Intelligenza Artificiale e soluzioni proprietarie di cybersecurity, TIM Enterprise supporta i propri clienti in tutte le fasi, dall’ideazione alla realizzazione di progetti innovativi.

L’innovazione tecnologica è la chiave per la digital transformation e per il passaggio verso un’industria sempre più automatizzata e sostenibile. "L’Intelligenza Artificiale sta emergendo come una delle tecnologie più trasformative, integrandosi con IoT e connettività 5G per abilitare nuovi modelli produttivi e ottimizzare i processi", spiega Susanna Jean, Responsabile Offerta 5G, Verticals & IoT TIM Enterprise (nella foto). "Grazie all’AI, le aziende possono raccogliere e analizzare enormi volumi di dati in tempo reale, migliorando le decisioni e incrementando l’efficienza operativa".

Nel settore logistico e manifatturiero, l’AI e il 5G trovano applicazione in numerose aree chiave: dalla manutenzione predittiva, che riduce i tempi di fermo delle macchine, all’ottimizzazione dei processi produttivi, minimizzando sprechi ed errori. Inoltre, l’automazione e la robotica avanzata consentono alle macchine di adattarsi dinamicamente alle esigenze della produzione, mentre il controllo qualità intelligente migliora l’individuazione dei difetti nei prodotti, riducendo gli errori umani. Infine, le tecnologie emergenti potenziano la logistica e la gestione della supply chain, riducendo costi e ottimizzando l’approvvigionamento.

Grazie alle sue competenze e alle oltre duemila certificazioni professionali, TIM Enterprise è in grado di accompagnare le aziende nell’adozione end-to-end di queste tecnologie all’avanguardia, collaborando con partner leader di mercato per garantire soluzioni efficaci e scalabili. La sfida della trasformazione digitale è ormai una realtà, e il futuro passa attraverso innovazione, connessione e sicurezza.