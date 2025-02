LA LORO SEDE è a Ceresara (Mn), nel cuore del cosiddetto ‘distretto della calza’ lombardo, quel lembo di territorio - tra le province di Mantova, Brescia e Cremona - nel quale si realizzano, attualmente, due terzi della produzione europea di calze. Csp international fashion group vanta, nella propria scuderia, marchi celebri come Sanpellegrino, Lepel, Perofil e Oroblù (solo per citarne alcuni) ed è tra i principali produttori italiani nel settore dell’intimo e calzetteria da donna e da uomo. Accanto all’innovazione tecnologica e a un’accurata ricerca stilistica, oggi la priorità del gruppo mantovano è l’attenzione alla sostenibilità. Già nel 2021, Csp international aveva siglato una partnership con RadiciGroup, realtà bergamasca specializzata nella produzione di poliammidi, fibre sintetiche e tecnopolimeri destinati ad applicazioni in diversi ambiti, principalmente nel tessile/moda. Da questa collaborazione è nato ‘Oroblù Save the oceans’, il collant nero – 50 denari – realizzato con Repetable, filato di poliestere, prodotto da RadiciGroup, ottenuto mediante un processo di riciclo post-consumer delle bottiglie di plastica. Il processo consente di abbattere le emissioni di Co2 e ridurre i consumi di acqua ed energia. Oltre a non consumare nuova materia prima vergine, Repetable – filato tuttora prodotto da RadiciGroup e coperto da brevetto – può essere anche tinto in massa, consentendo un ulteriore risparmio di acqua ed energia elettrica nel corso del processo di lavorazione. "La nostra azienda garantisce da sempre, nelle sue collezioni, prodotti di qualità, in cui gli stilisti, in concerto col team di sviluppo prodotto, curano con attenzione l’aspetto dell’eco-innovazione - spiega Carlo Bertoni, amministratore delegato di Csp international fashion group -. Abbiamo integrato da tempo il concetto di sostenibilità nel nostro metodo di lavoro, selezionando materie prime riciclate e riciclabili e garantendo l’intero percorso di tracciabilità, forti anche del fatto che il ciclo produttivo è basato prevalentemente in Italia, anzi nel Mantovano. Grazie al progetto "Save the Oceans", realizziamo collant che vestono le gambe delle donne e, di pari passo, fanno bene all’ambiente". Quotato alla Borsa di Milano, il gruppo detiene i brand ‘premium’ Oroblù e Luna di seta, dedicati alla donna, e Perofil, da uomo: tre marchi di alta gamma, simbolo di eccellenza ‘made in Italy’. Gli storici marchi Sanpellegrino, Lepel e Cagi, tutti di proprietà Csp, sono un segnale tangibile del dinamismo con cui l’azienda ha saputo andare incontro alle esigenze del largo consumo e offrire una gamma differenziata di proposte, tra cui quelle capaci di coniugare qualità e giusto prezzo. Tra il 1999 e il 2010, il gruppo ha guardato al mercato estero e acquisito Le Bourget e Well: il primo è il marchio più prestigioso della calzetteria francese, fortemente ispirato al glamour e alle atmosfere parigine; il secondo vanta ottime performance sul canale moderno francese. Le collezioni dei brand detenuti dal gruppo sono presenti nei principali department store di tutto il mondo, a partire dai grandi magazzini italiani La Rinascente, oltre a svariati negozi multimarca e corner ‘shop-in-shop’ dedicati.