Terre Cevico: gusto di una terra da bere d’un fiato

DIETRO LE QUINTE del palcoscenico su cui si muove il mondo del vino italiano non ci sono solo vigneti, piantagioni, bottiglie e numeri di bilancio. C’è anche una filosofia di vita e d’azienda che anima tante aree dello Stivale compresa la Romagna reduce dalla grande acqua di maggio da cui sta cercando di uscire con una rapida ricostruzione. La Romagna è terra di turismo, ma anche di cantine di tradizione e colossi cooperativi come Terre Cevico che ha radici qui e la testa nel mondo, come recita uno slogan della home page. In questi giorni di caldo africano Terre Cevico brinda serenamente ai primi sessant’anni di attività con un trend di espansione che sembra tenere fede al sentimento di questa terra di motori in perenne accelerazione.

Da solo il gruppo con sede a Lugo di Romagna (Ravenna) gestisce il 30% della produzione viticola del bacino romagnolo e oggi guida una task force composta da 5mila soci viticoltori che operano su 7mila ettari di vigneto. La filiera cooperativa si è allargata negli anni con un occhio alla quantità e con l’obiettivo (centrato) di alzare il livello della qualità, elemento necessario per essere presenti nei mercati mondiali. Oggi abbraccia appassionatamente brand come Le Romagnole, Cantina dei colli romagnoli, 5 Coop braccianti, più cinque società controllate come Due tigli, Rocche malatestiane, Sprint distillery, Winex, Tenuta Masselina (un gioiello sulle dolci colline di Imola), Enoica, Medici Ermete, Montresor, Orion wines con l’aggiunta di altre partecipazioni tra cui Bolè Winelife, società negli Stati Uniti. A parte le cantine distribuite in altre regioni, il valore di Terre Cevico è anche la coltivazione di vigneti autoctoni che si estendono da Rimini a Casola Valsenio, passando per i territori di Cesena, Forlì, Faenza fino alle sapienti terre sabbiose del Parco Delta del Po a Nord est comprendendo l’ampia pianura ravennate.

Le uve selezionate di queste aree dove la vite dimora da duemila anni, vanno, fra le altre, dal Sangiovese, all’Albana, Trebbiano al Pignoletto. "Terre Cevico, come altre imprese agroalimentari di questa zona, non si è mai fermato – spiega il presidente Marco Nannetti (nella foto sopra) – e ha continuato ad investire nonostante pandemia, crisi energetica, carenza di materie prime, guerra in Ucraina e da ultime le due alluvioni di maggio che per fortuna hanno provocato danni limitati agli impianti produttivi. Hanno risentito dei disagi del maltempo purtroppo molti viticoltori e quindi prevediamo che la produzione della vendemmia potrebbe avere un calo che varia dal 10 al 20%. In questi anni abbiamo anche reinventato un modello organizzativo più idoneo alla nostra forte esapansione e in programma c’è in aggiunta un riassetto dell’intero gruppo per il prossimo futuro".