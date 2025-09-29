Tecnosystemi guida la nuova rivoluzione industriale

È UN PROCESSO già in atto, anche se molta strada è ancora da fare. Un dato su tutti: solo una parte delle aziende ha fatto il passo decisivo. Cioè strutturare la sostenibilità come leva di governo. L’industria manifatturiera italiana, spesso associata a impatti ambientali e modelli produttivi tradizionali, può diventare un motore della transizione sostenibile. A patto però che promuova politiche virtuose in tutta la filiera produttiva e trasmetta a dipendenti e stakeholder una visione etica, improntata al benessere del pianeta. Ne è convinta Tecnosystemi Spa Società Benefit con sede a Vittorio Veneto (Treviso). L’azienda in oltre trent’anni di presenza sul mercato ha conquistato la leadership nella progettazione e produzione di accessori per il condizionamento, il ricambio dell’aria, la ventilazione e il fotovoltaico. Con l’adozione volontaria degli standard Esrs (European Sustainability Reporting Standards) e la futura implementazione del modello 231 entro la fine del 2025, ha deciso di seguire la via della sostenibilità integrata nella governance, per dimostrare che la transizione ecologica, sociale e organizzativa deve partire dal vertice per tradursi in cambiamenti misurabili e duraturi. "Non solo: il vero cambio di passo è concepire la sostenibilità non soltanto verso l’esterno, ma a governo di tutti i processi interni e i dipartimenti aziendali", precisa Anna Munari (nella foto), ceo dell’azienda. "Il nostro obiettivo – spiega – è intraprendere azioni mirate che invitino tutti a ripensare il proprio ruolo in termini di sostenibilità ed efficacia all’interno del sistema organizzativo. Perché questo rappresenta un vantaggio competitivo nei confronti del mercato".

Nel suo secondo bilancio di sostenibilità, Tecnosystemi evidenzia come circolarità ambientale, innovazione digitale e cultura aziendale possano coesistere in un’unica visione industriale evoluta. "Questa non vuole essere una mera dichiarazione di intenti, ma un percorso misurabile", continua Munari. "Abbiamo recuperato e rigenerato internamente 168 tonnellate di plastica, il 100% dell’energia che utilizziamo proviene da fonti rinnovabili e abbiamo adottato gli standard Esrs ben prima dell’obbligo normativo. Vogliamo posizionarci come azienda all’avanguardia nella rendicontazione Esg, credibile, preparata e competitiva anche in ottica futura". Tecnosystemi alimenta i suoi impianti con 1,6 MW di fotovoltaico, che coprono oltre l’85% del fabbisogno energetico. Le emissioni Ghg (gas serra) legate alla sua attività sono per il 97% “Scope 3”: questo significa che il 97% del suo impatto climatico dipende da fornitori, trasporti e utilizzo dei suoi prodotti, e non dall’attività della sede. L’azienda ha poi installato cinque mulini per la rigenerazione degli scarti plastici e avviato un progetto di riforestazione, con la piantumazione di 78 alberi autoctoni nelle aree adiacenti agli stabilimenti. Infine, ha avviato la stesura di un piano di decarbonizzazione per la misurazione completa della “carbon footprint” (impronta climatica), che sarà pronto a dicembre.

Tecnosystemi ha infine ottenuto quattro certificazioni Epd (Environmental Product Declaration) per linee di prodotto selezionate: certificazioni indipendenti che analizzano e misurano scientificamente l’impatto ambientale dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, rendendo poi i dati ottenuti verificabili da enti terzi. "Oltre alla sostenibilità ambientale, consideriamo risorse strategiche il capitale umano e il legame con il territorio, insieme a valori quali meritocrazia, rispetto ed equilibrio vita-lavoro", sottolinea ancora Anna Munari, che evidenzia come lo scorso anno l’organico è salito a 166 collaboratori e collaboratrici, con una crescita del 14,5% rispetto ai 145 del 2023. L’azienda ha avviato un processo verso la certificazione sulla parità di genere, da ottenere entro il 2025, e sta investendo nel welfare e nella formazione: nel 2024 sono state oltre 4.000 le ore di formazione non obbligatoria, che si sono affiancate a progetti di team building basati su contaminazioni artistiche e leadership inclusiva. Grazie all’integrazione del Sistema Mbo con Kpi Esg, inoltre, dal 2025 i bonus per i manager non dipenderanno solo dai risultati economici, ma anche da obiettivi ambientali e sociali misurabili. L’impatto positivo che Tecnosystemi intende generare sul territorio è dimostrato dalla provenienza dei fornitori, il 71% dei quali si trova entro i 300 chilometri dalla sede.

La cultura d’impresa dell’azienda, sottilinea la ceo, vuole essere ancorata ai valori di una sostenibilità a 360°, con il riconoscimento della centralità della persona, del territorio e della relazione come elementi imprescindibili per generare valore nel lungo periodo. A partire da questa consapevolezza, nel 2024 la Direzione ha formalizzato i principi cardine che orientano la vita dell’organizzazione in un documento istituzionale, la Carta dei Valori. Munari sottolinea che la cultura d’impresa non viene dichiarata solo a parole, ma viene alimentata quotidianamente, attraverso l’utilizzo di canali digitali, schermi informativi nelle aree produttive e negli uffici, un giornale aziendale periodico e momenti di convivialità dedicati ai dipendenti, per rafforzare coesione e identità comune. La governance di Tecnosystemi è di natura familiare: la ceo Munari, figura centrale nella trasformazione sostenibile dell’azienda, è affiancata dal marito Giorgio Rigoni, presidente della società, e dalla figlia Federica Rigoni: quest’ultima attualmente è inserita nella Direzione Legale e Operation, ma è destinata a raccogliere le redini dell’azienda per garantire un passaggio generazionale che conservi e rinnovi i suoi valori fondativi. "Questa impostazione rende l’impresa non solo autentica, ma anche replicabile", conclude Munari. "Un modello che dimostra come la sostenibilità possa nascere da scelte valoriali, radicate e coerenti, e non solo da obblighi normativi o pressioni di mercato".