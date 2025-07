Tecnologie innovative per un’aria più salubre

RICERCA e innovazione, anche digitale, sono alla base di alcune tecnologie applicate nelle scuole e quindi utili per migliorare il benessere pubblico. D’altra parte, gli edifici scolastici insalubri rappresentano una minaccia per gli insegnanti e gli studenti, che trascorrono la maggior parte del loro tempo all’interno di queste strutture, diventando così altamente suscettibili a fattori fisici e psicologici che possono intensificare i livelli di stress, incidendo negativamente sulla salute fisica (disturbi respiratori, asma, allergie) e sul benessere mentale (disturbi cognitivi).

Per contribuire a migliorare il benessere fisico e mentale di alunni, insegnanti e personale scolastico arriva, all’interno delle aule delle circa 8 mila scuole lombarde, "La Scuola che Respira", l’innovativo progetto promosso e lanciato da REair, company di ricerca, sviluppo e produzione attiva nel campo delle eco-tecnologie per la depurazione dell’aria esterna e interna agli edifici.

È il primo progetto in Italia che, unendo l’impiego della nanotecnologia fotocatalitica Made in Italy eCoating brevettata da REair, punta a migliorare la qualità dell’aria che si respira all’interno delle scuole lombarde, eliminando fino all’80% dei principali inquinanti presenti nell’ambiente, garantendo un effetto sanificante e duraturo nel tempo e trasformando così le aule e gli ambienti scolastici in piccoli ecosistemi puliti, sicuri e rigenerati.

"Con questo progetto vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inquinamento dell’aria e della protezione delle superfici negli ambienti indoor che sono, a livello mondiale, tra i primi cinque rischi ambientali per la salute pubblica. La valutazione della qualità dell’aria che si respira all’interno degli edifici scolastici è una delle misure preventive più efficaci per evitare possibili effetti negativi sulla salute pubblica. Per le scuole è fondamentale investire in questo tipo di interventi perché permettono di creare ambienti più salubri, sicuri e accoglienti, a beneficio non solo degli studenti ma dell’intera comunità scolastica. La qualità dell’aria e delle superfici, fra loro interconnesse, sono un elemento chiave per garantire il benessere della popolazione scolastica. Abbiamo dunque scelto di partire dagli istituti scolastici lombardi perché crediamo che la sostenibilità debba essere prima di tutto democratica e accessibile, in primis, anche nei luoghi in cui ogni giorno si formano quasi 1,5 milioni di studenti", dice Raffaella Moro (nella foto), ceo di REair.

Il valore ambientale e sociale del progetto "La Scuola che Respira" è testimoniato anche da un importante caso di studio che ha interessato l’Istituto Gonzaga di Milano. Qui grazie all’applicazione da parte di REair, fin da agosto 2020 in piena pandemia, della tecnologia fotocatalitica eCoating su una superficie totale di 24mila metri quadrati tra aule, corridoi, mense, sale riunioni, uffici, aula magna, palestre, servizi igienici e all’installazione di 80 apparecchi, tra sensori e hub, per la misurazione della qualità dell’aria è stato possibile mantenere, duranti i 5 anni dall’avvio dell’applicazione, i livelli di carica microbica sulle superfici vicino allo zero.

L’applicazione del prodotto Original Plus di REair sugli oltre 24mila metri quadrati di superficie, ha consentito, in cinque anni, di abbattere fino a 4.100 chilogrammi di elementi nocivi, fra cui anidride carbonica, ma non solo, l’anno, l’equivalente prodotto dalla piantumazione di 9.800 alberi di città e dall’eliminazione dalle strade di 5.700 veicoli Euro6 l’anno, che percorrono una media di 12.000 km/anno (stime ACI).