Tecnologie innovative per ridurre i pericoli in cantiere

NEGLI ULTIMI ANNI, il settore delle costruzioni ha visto aumentare il numero di incidenti e decessi sul lavoro: se da un lato il comparto ha contribuito in modo significativo alla crescita del Pil nazionale, complici gli incentivi statali, dall’altro lato si conferma tra i più a rischio per la sicurezza dei suoi addetti. In questo contesto CGT - storica azienda italiana (nel 2024 al suo 90° compleanno con sede a Vimodrone, nei pressi di Milano) appartenente al Gruppo TESYA - che offre soluzioni integrate di vendita, noleggio e assistenza nei settori estrattivo, grandi opere, infrastrutture, costruzioni, generazione e cogenerazione di energia, oil&gas, marino da diporto e marino commerciale, è attiva sul mercato con diverse tecnologie avanzate che aumentano la sicurezza in cantiere, aiutando a evitare collisioni, a monitorare con precisione l’area di lavoro e i movimenti della macchina e, non da ultimo, a eliminare sforzi fisici, oggi tra le cause principali di incidenti.

CGT è una storica azienda italiana, nata nel 1934, che fornisce soluzioni integrate di vendita, noleggio e servizi nei settori delle Costruzioni, Infrastrutture, e nella generazione di energia primaria, di back up e in applicazioni oil&gas e Navali. Ha una presenza radicata sul territorio, operando con 1.280 addetti e tramite 28 filiali dirette; nel 2023, ha generato un fatturato di 855 milioni di euro. CGT fa parte di TESYA , un Gruppo internazionale, composto da 25 società con forte radicamento locale dislocate in 15 Paesi, leader nella fornitura di servizi sofisticati e soluzioni integrate B2B altamente personalizzate per le costruzioni, la gestione di cantieri, magazzini e logistica, organizzazione di grandi eventi, generazione di potenza elettrica e meccanica, e per la transizione energetica. TESYA offre la forza di più di 90 anni di esperienza e un portafoglio di prodotti e di servizi leader a livello mondiale, forniti da 3.800 persone in 128 sedi, che lavorano tutte con un unico scopo: sostenere la crescita di persone, imprese e comunità. Asso nella manica dell’azienda è la tecnologia CAT Command permette di lavorare in totale sicurezza e di evitare operatori a bordo macchina, sia nelle applicazioni più pericolose che in quelle in cui la presenza di un operatore a bordo non è possibile (come cantieri in aree disagiate, demolizioni o operazioni critiche di messa in sicurezza, bonifiche ambientali, scarico navi).

La tecnologia permette di guidare le macchine da remoto, tramite radiocomando (fino a 500 metri di distanza dal veicolo) oppure da una postazione di controllo in remoto. CAT Command riduce l’affaticamento dell’operatore, eliminando gli effetti delle vibrazioni, del rumore della macchina e delle condizioni gravose causate dal cantiere, offrendo anche una soluzione inclusiva per coloro che hanno disabilità temporanee o permanenti. Inoltre, diversi incidenti mortali nei cantieri sono causati dalla collisione tra macchine operatrici e operatori a terra. I sensori ottici "Human Detect" messi a disposizione da CGT consentirebbero di evitarli. Il sistema "Human Detect" sfrutta l’Intelligenza artificiale per rilevare la presenza di persone nel raggio d’azione della macchina ed evitare l’impatto con eventuali persone in cantiere a terra.

Una volta localizzata la presenza di una o più persone nell’area circostante alla macchina operatrice, il sensore ottico avverte l’operatore con allarmi acustici e visivi; in assenza di intervento da parte dell’operatore, il sistema rallenta automaticamente il veicolo. Per aumentare il livello di sicurezza, i sensori ottici "Human Detect" possono essere integrati con altre tecnologie di cui dispone CGT, come i TAG, bracciali ultraleggeri indossabili che dialogano con una "base" montata sulla macchina. In caso di pericolo e rischio di collisione, il TAG avvisa sia l’operatore sulla macchina che la persona a terra con un segnale acustico e luminoso. Le tecnologie a bordo macchina offerte da CGT, come E-Fence, limitano i movimenti e prevengono incidenti accidentali all’operatore mentre è sulla macchina operatrice. E-Fence consente di creare "muri virtuali" sopra, sotto e a lato della macchina evitando le collisioni. Una volta impostati e attivati limiti virtuali, questi diventano invalicabili: al contatto con il limite programmato, infatti, la macchina si arresta immediatamente.

"Il mercato sta dimostrando un crescente interesse verso le soluzioni tecnologiche che migliorano la sicurezza sul lavoro, soprattutto – spiega Giorgio Brenna, Ceo di CGT - in un contesto in cui la sensibilità alla prevenzione e alla riduzione dei rischi è in costante crescita. Questo non deriva solo da una necessità operativa, ma anche da un forte senso di responsabilità da parte delle aziende, sia grandi che piccole. La sicurezza non è più vista come un costo, ma come un investimento strategico, soprattutto perché queste tecnologie, sebbene richiedano investimenti iniziali, sono sostenibili e si ripagano rapidamente nel giro di pochi mesi o di pochissimi anni".

Tuttavia, "per massimizzare l’impatto di queste innovazioni, è fondamentale una sinergia più stretta tra i vari attori del comparto. La leva fiscale prevista con Industria 4.0 - prosegue Giorgio Brenna - è stata per il nostro settore un importante motore di cambiamento che ha favorito l’adozione di pratiche più sostenibili in termini di impatto ambientale; auspichiamo che iniziative simili vengano applicate anche per favorire la sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni, per accelerare ulteriormente la transizione verso cantieri più sicuri e tecnologicamente avanzati".