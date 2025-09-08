Tecnologia, microclima e sapienza dei norcini per trasformare le cosce in prosciutto crudo

L’AZIENDA TESTA & MOLINARO nasce ufficialmente nel 1941 fondendo l’esperienza di due famiglie di norcini e prosciuttai della zona, per l’appunto la famiglia Testa e la famiglia Molinaro. Nasce da subito, e prima nel sandanielese, come struttura organizzata nella produzione artigianale dei già famosi prosciutti di San Daniele. Prima di allora infatti nessuno ancora si era organizzato con una struttura dedicata unicamente a queste lavorazioni, ma le singole realtà erano ubicate casa per casa, si rifacevano alla propria esperienza e la capacità produttiva era limitata alla capienza degli ambienti domestici.

Negli anni Ottanta l’azienda inizia a soffrire della sua totale artigianalità ed eccessiva manualità delle lavorazioni che non ne permettono la crescita in termini numerici ne tantomeno la possibilità di competere con le nuove realtà della zona, commercialmente più aggressive. Nel 1987 la svolta; la famiglia Fantinel rileva l’intera proprietà dello stabilimento e avvia un radicale processo di trasformazione dei locali di lavorazione introducendo, oltre a tutta la tecnologia del freddo con le operazioni in cantina a regime controllato e installando in tutti i locali una struttura di guidovie per la veloce movimentazione dei prosciutti. La grande esperienza dei dipendenti presenti è stata integrata dalle conoscenze di un tecnico di produzione e l’assistenza di qualificati istituti di ricerca. Tutte queste trasformazioni sono state rese possibili dalla notevole esperienza maturata dalla famiglia Fantinel nel settore vinicolo, da sempre riconosciuto come dinamico e agguerrito e da una mentalità particolarmente sensibile alle innovazioni e alla tecnica nel rispetto della tradizione. In brevissimo tempo la Testa & Molinaro è riuscita a riconquistare quella posizione di leader sul mercato che gli competeva arrivando a produrre la quota annua di 45.000 pezzi. Tuttavia, vi è la consapevolezza che i locali dello stabilimento storico non sono più sufficienti a produrre la quantità di prosciutto richiesta dal mercato e pertanto nel 2003 viene rilevato un altro stabilimento che, dopo un anno di interventi e adeguamenti, diventa la seconda unità produttiva della Testa & Molinaro portando progressivamente la produzione annua agli attuali 135.000.

Durante la selezione della materia prima in stabilimento si pone particolare attenzione ad escludere tutte le cosce che potrebbero presentare anche la pur minima difettosità nelle successive fasi di lavorazione. Importante è pure la selezione peso che permette di dividere le singole cosce a seconda della loro pezzatura. Diventa questo un accorgimento indispensabile per una perfetta salagione che, secondo la ferrea regola "sandanielese", prevede che ad ogni chilo di prosciutto fresco corrisponda un giorno sotto sale. Dopo la salagione e la pressatura, si passa al primo periodo di riposo del prosciutto che dura in media circa 3 mesi, durante il quale si effettuano continui controlli, massaggi tonificanti e interventi di toelettatura. Dopo viene la stagionatura in ampi saloni arieggiati naturalmente ed il protagonista indiscusso è il famoso "microclima" di San Daniele.

