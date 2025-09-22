Tecnologia,: "la nostra alleata nello sviluppo"

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA non è solo un’opportunità ma un passaggio fondamentale per lo sviluppo dell’industria tessile italiana. In uno scenario sempre più competitivo, intelligenza artificiale, Internet of Things, Cloud e tutte le tecnologie di ultima generazione rappresentano la soluzione che consentirà alle aziende italiane di mantenere una posizione di vertice nel comparto a livello mondiale. È un passaggio obbligato, come spiega Susanna Jean, Responsabile 5G, Verticals & IoT Tim Enterprise: "L’industria tessile italiana è un’eccellenza internazionale e un pilastro dell’economia nazionale, ma oggi si trova di fronte a sfide cruciali: sostenibilità, digitalizzazione e competitività globale. La tecnologia rappresenta un alleato strategico per affrontare questa trasformazione, abilitando nuovi modelli produttivi, processi più efficienti e sostenibili, valorizzazione dei brand".

Tim Enterprise, la business unit del Gruppo Tim che affianca le aziende e la Pubblica Amministrazione nel percorso di innovazione, offre un’infrastruttura tecnologica sicura e sovrana per la digitalizzazione del settore: connettività avanzata, Cloud & Edge Computing, AI e IoT, Extended Reality, robotica avanzata e cybersecurity garantiscono prestazioni ad alta velocità, monitoraggio in tempo reale della produzione e della logistica, efficientamento energetico, esperienze immersive per il retail, la progettazione e la formazione, tracciabilità della filiera e protezione dei dati. Il tutto unito alla capacità di innovazione che da sempre contraddistingue il Gruppo Tim, potenziata dalla collaborazione costante con Università, centri di ricerca, centri di competenza nazionali. In un panorama tecnologico in costante e rapida evoluzione l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta un passaggio fondamentale per le aziende. L’AI, infatti, è capace di abilitare una produzione sempre più flessibile per venire incontro alle esigenze di personalizzazione, anche mediante una gestione efficiente degli approvvigionamenti e dell’inventario. Susanna Jean racconta quali contributi possono arrivare da Tim Enterprise in questo ambito: "Fra i progetti che realizziamo sono numerose le soluzioni di computer vision per verificare la coerenza dei prodotti con gli standard di qualità definiti. Attività oggi gestite manualmente, come ad esempio il controllo tessuti o la verifica di conformità delle etichette, possono essere svolte in maniera automatizzata ed ingegnerizzate. Grazie a un processo gestito e costantemente migliorato dall’intelligenza artificiale è anche possibile rendere più efficace il controllo di qualità all’interno della filiera produttiva, con il vantaggio di diminuire il carico sugli operatori e ridurre il rischio di non identificare difetti". Tra le opportunità offerte dall’adozione della tecnologia è possibile ottenere il salvataggio e utilizzo delle immagini per root cause analysis, l’adattamento agile ai cambiamenti sulle linee di produzione, la riduzione degli scarti e la sostenibilità. Inoltre, soluzioni di realtà immersiva e realtà aumentata possono essere impiegate sia per la valorizzazione del brand verso la clientela finale, sia per la progettazione e la formazione.