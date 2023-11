Tecnologia e inclusione. La filosofia di Amplifon

AMPLIFON, LEADER mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, è sinonimo anche di inclusione. Per questo, per il terzo anno consecutivo, Amplifon ha supportato BookCity Milano, la principale manifestazione cittadina dedicata al libro e alla lettura in partenza, a testimonianza del forte legame con la città nella quale l’azienda è nata nel 1950 e dove oggi ha sede il suo headquarter globale. Fra le iniziative, Amplifon ha organizzato un appuntamento dedicato all’inclusione sociale delle persone anziane. L’evento "Let’s dream – Riflessioni sul sogno tra generazioni": letture partecipate ad alta voce nella Casa di Riposo Rsa di via Pindaro 44, offrendo agli ospiti e alle loro famiglie la possibilità di ascoltare brani tratti dal romanzo "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi. Tra i lettori, anche alcuni volontari dell’azienda.

L’iniziativa è collegata a "Ciao!", tra i principali progetti di Fondazione Amplifon, avviato a Milano nel 2021 e che oggi coinvolge oltre 200 residenze sanitarie assistenziali non profit distribuite sul territorio nazionale. "Ciao!" è un progetto fortemente voluto da Susan Carol Holland (foto sotto), presidente di Fondazione Amplifon. L’iniziativa consiste nel dotare le strutture di un sistema di video-presenza di altissima qualità audio e video, in modo da consentire una relazione piena ed emozionale tra gli anziani e i loro familiari. Con la tecnologia tutti possono accedere anche a contenuti culturali e di svago, come teatro, musica, sport, yoga, viaggi virtuali e molto altro. D’altra parte, questa società, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i circa 19.400 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati. Il Gruppo, con ricavi annui di oltre 2 miliardi di euro, opera attraverso una rete di oltre 9.300 punti vendita in 25 Paesi e 5 continenti.

Letizia Magnani