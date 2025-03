Tecnologia e competenze per una maggiore sostenibilità

CAMPIONI nel favorire e realizzare la sostenibilità degli edifici, dai condomini agli uffici alle fabbriche. E’ la ragion d’essere e il successo del gruppo Fervo di Nova Milanese, provincia di Monza e Brianza. Un gruppo nato nel 2009 e cresciuto negli anni diventando capofila di aziende italiane che operano nel Facility & Energy Management, con focalizzazione proprio sulla riduzione dell’impronta carbonica degli immobili. Grazie alla sinergia fra competenze operative e soluzioni digitali, Fervo attua le migliori strategie manutentive e di gestione utilities, contribuendo allo sviluppo di un Real Estate più sostenibile. Oltre alla sede centrale di Nova Milanese, il gruppo guidato dal presidente & Ceo Alessandro Belloni e dal consigliere delegato & Coo Rocco Ruggiero conta uffici a Roma, Bologna, Genova, Firenze e Verona e all’estero in Arabia Saudita.

L’ultima operazione strategica di M&A che accelera la trasformazione digitale e lo sviluppo dell’offerta Net Zero Carbon del gruppo di Nova Milanese è stata annunciata lo scorso gennaio e riguarda l’acquisito del ramo d’azienda sull’attività di telecontrollo energetico di Over. Con questa operazione realizzata attraverso la società controllata Omnireal, il gruppo Fervo ha acquisito asset tecnologici avanzati che includono l’analisi e il monitoraggio dei dati per ottimizzare i consumi energetici e sistemi integrati per la gestione intelligente dell’energia. Un elemento strategico aggiuntivo è rappresentato dal parco clienti Over, operante in settori ad alto valore come quello bancario e del retail, con 3.500 installazioni attive: l’ampio patrimonio di esperienze e applicazioni reali costituisce una base solida per l’adozione di queste tecnologie innovative, garantendo risultati concreti e misurabili. Dall’altra parte, l’operazione rappresenta un’importante svolta per le risorse Over, aprendo loro nuove possibilità di crescita professionale all’interno del Gruppo Fervo, che si caratterizza per multidisciplinarietà e multi settorialità. A pochi giorni della finalizzazione dell’acquisizione, il team digital di Over era già operativo presso le sedi del gruppo Fervo a Milano e a Roma, e già ingaggiato per ampliare la propria offerta di soluzioni tecnologiche verso settori e canali finora non presidiati. Over, tech company operante nel settore del telecontrollo energetico degli edifici, era nata da uno spin-off di Sapienza Università di Roma. La cessione è avvenuta nell’ambito della procedura di concordato preventivo attivata da Over presso il Tribunale di Roma ed ha consentito la conservazione del valore dell’azienda e la salvaguardia dei posti di lavoro. Nell’operazione Over è stata assistita dallo studio Cicala Riccioni & Partners e Fervo da Barbara Bartolini e da Legance. "L’acquisizione del ramo di azienda Over è in linea con il piano strategico aziendale, che mira a consolidare il nostro posizionamento come partner nell’evoluzione sostenibile del Real Estate" ha commentato Rocco Ruggiero. "Siamo entusiasti di entrare a far parte di un gruppo dinamico e innovativo come Fervo. Questa operazione – ha aggiunto Adriano Cerocchi, referente di Over – apre una nuova fase di crescita".