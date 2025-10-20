Tecnologia avanzata: pulita, illimitata, sicura

ENI, ENERGY-TECH COMPANY, fa dell’innovazione tecnologica uno dei pilastri della propria strategia di transizione energetica e, ispirata al principio della neutralità tecnologica, supporta la ricerca nelle tecnologie innovative che possono generare una svolta nel percorso di decarbonizzazione. La fusione è l’energia che domina il nostro universo, in quanto è il principio fisico che alimenta le stelle, come il nostro Sole. In questo processo, la fusione di due atomi leggeri, come gli isotopi dell’idrogeno (Deuterio e Trizio), crea un elemento (Elio), che è un gas inerte comunemente utilizzato anche in normali applicazioni quotidiane, più leggero della somma dei due atomi iniziali, una reazione che libera un’enorme quantità di energia, secondo la nota equazione di Einstein. L’energia da fusione scaturisce da un processo opposto rispetto a quello della fissione nucleare che fa funzionare le attuali centrali nucleari: nella fissione, la produzione di energia avviene tramite la "rottura" di atomi pesanti, ad esempio l’uranio o il plutonio.

Per lo sviluppo commerciale della fusione, la maggior parte degli sforzi si concentra nelle macchine a confinamento magnetico come i tokamak, la soluzione a oggi con maturità tecnologica più elevata. All’interno di queste macchine, la reazione che permette la fusione avviene ad altissima temperatura. Parliamo di oltre 100 milioni di gradi, circa 10 volte quelli del nucleo del Sole, attraverso un gas ionizzato chiamato plasma. I tokamak in particolare utilizzano potenti campi magnetici che permettono di creare e sostenere la reazione di fusione. Il grande vantaggio dell’energia da fusione in ottica di applicazioni commerciali è che il processo per produrla non emette gas a effetto serra, ciò la rende estremamente interessante per il settore energetico. Inoltre, la tecnologia di fusione magnetica garantisce un processo intrinsecamente sicuro e considerato virtualmente illimitato in quanto genera una quantità di energia immensa. Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) la fusione potrebbe generare circa quattro milioni di volte più energia per chilogrammo di combustibile rispetto alla combustione del carbone. Per questo Eni è stata la prima compagnia energetica a sostenere lo sviluppo dell’energia da fusione e ha avviato da tempo un programma che prevede impegni su più fronti, nazionali e internazionali.

