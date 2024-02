Tassoni si rinnova. Il marchio storico adesso punta anche sui ragazzi

IL LEGAME INTIMO con il territorio e l’identità forte del marchio, che è a tutti gli effetti un love brand, sono le due caratteristiche della cedrata Tassoni, un mito. Per questo Matteo Lunelli (nella foto sopra) e la sua famiglia, da sempre nel mondo del beverage, titolari fra gli altri marchi famosi di Ferrari Trento, ereditato dal nonno, la prima volta che è stato a Salò sul Lago di Garda, dove da oltre 2 secoli risiede lo stabilimento della cedrata Tassoni, si è innamorato di tutto, dalle storiche pubblicità, al saper fare delle persone che ancora lavorano in Tassoni. "Non abbiamo comprato subito, perché i proprietari non avevano intenzione di vendere, ma è stato un sogno per anni e nel 2021 l’acquisizione di questo brand storico per noi è stata una bellissima opportunità", racconta. D’altra parte, il saper fare delle mani è quanto in famiglia Matteo ha sempre respirato, per questo negli anni il Gruppo ha pian piano acquisito prodotti che sono prima di tutto orgogli del made in Italy, come Surgiva, nel 1978, un’acqua speciale, che si è affiancata ai prodotti di famiglia, tutta la gamma Ferrari Trento che nel frattempo era cresciuta, grazie anche all’acquisto fatto dagli zii di Matteo Lunelli della distilleria Trentina. Alle tenute originali si sono affiancate negli anni quella in Toscana e quella Umbria, fino all’acquisizione nel 2014 di Bisol, Valdobbiadene.

"Con Tassoni volevamo crescere nel segmento non alcolico e abbiamo da subito capito che oltre a valorizzare la tradizione di questa bevanda nata nel 1793 con un saper fare specifico, quello della farmacologia e dell’utilizzo medico delle bucce di cedro, potevamo innovare e lo stiamo facendo", racconta Matteo Lunelli. La cedrata resta il fiore all’occhiello dello stabilimento, dove lavorano 23 persone. Il soft drink è una vera icona tutta italiana e dalla naturalità rara, contenuta in una bottiglietta da 180 millilitri, di vetro trasparente a buccia d’agrume, che ne esalta la lucentezza e il caratteristico colore giallo che rimanda all’immaginario della scorza del cedro e alla freschezza. Pur restando molto aderenti alla tradizione, la famiglia Lunelli ha da subito messo in opera un restyling della bottiglia, del marchio e ha puntato su un nuovo pubblico, attendo al bere non alcolico, alle mode, alle tendenze, ma anche alla sostenibilità. È nata da qui la nuova linea dedicata alla mixology, con la tonica superfine. La collezione dedicata alla mixology di Tassoni si è rinnovata con l’ingresso di nuovi prodotti le cui ricette sono state sviluppate grazie alla profonda conoscenza delle materie prime e alla creatività del Mastro Erborista Tassoni, con la sua sapiente cura nella selezione delle migliori botaniche.

"Quando abbiamo rilevato Tassoni il fatturato era di 8 milioni e quattrocentomila euro, il 2023 si chiude con 13 milioni di euro e i margini di crescita sono davvero molto ampi, perché al prodotti della tradizione vogliamo affiancare tante novità e vogliamo dialogare non solo con il pubblico affezionato alla nostra cedrata, ma con un target nuovo, giovane e molto attento", spiega Matteo Lunelli. È un po’ questa anche la filosofia del Gruppo Lunelli, che punta a valorizzare eccellenze italiane che abbiano in sé caratteristiche simili, una lunga tradizione di saper fare, un radicamento con il territorio e la grande passione delle persone che ci lavorano. Il gruppo oggi è forte dell’impegno della famiglia e delle 350 persone che vi lavorano. Il 2023 si è chiuso con un fatturato di 130 milioni di euro. L’impegno della famiglia è quello di continuare a lavorare con passion e impegno per valorizzare il meglio della tradizione italiana dei propri prodotti, anche aprendo nuovi mercati all’estero. "L’acqua e le bevande come la cedrata Tassoni si vendono tramite i grossisti. Io dico sempre scherzando che un buon bar non può non avere la cedrata Tassoni. Mentre il vino si vende direttamente. Noi come Gruppo accentriamo i servizi, quindi la comunicazione, il marketing, la parte commerciale, ma vogliamo che sui territori prosegue la vita ben radicata dei nostri prodotti. Il Lago di Garda e Salò sono luoghi di straordinaria bellezza, vocati al benessere, alla sostenibilità e all’accoglienza anche di turisti stranieri. Per questo lavoriamo tantissimo con il territorio, perché il radicamento con la terra e le persone resti intatto", racconta Matteo Lunelli. Ed è così, come dimostra anche l’attaccamento dei Tassoni Lovers, che collezionano da sempre bottiglie, ma anche manifesti e ogni altro prodotto legato alla mitica bevanda.

"È qualcosa di straordinario, vedere l’amore delle persone, dall’altro lato serve innovare, per riuscire interpretare al meglio le nuove esigenze, come il mixology, o come le bevande senza zucchero", spiega Lunelli. Per questo nello stabilimento di Salò nasce anche il nuovo Gin, venduto sempre con il marchio Tassoni, realizzato con una selezione di botaniche molto raffinata al palato. Nello stabilimento, visitabile, è presente anche l’archivio, con i manifesti storici, gli alambicchi e la storia di questo prodotto molto amato. Tanto che nel 2023, in occasione dei 230 anni della storia della cedrata, è stato emesso un francobollo dedicato, che rientra nella serie tematica ’Eccellenze del sistema produttivo ed economico’. Il francobollo, voluto da Poste Italiane e Ministero dello Sviluppo Economico, stampato in 270 mila esemplari raffigura l’iconica bottiglietta di Cedrata, In questi giorni è ancora visitabile invece la mostra ’IdentItaliaThe Iconic Italian Brands’, organizzata dal Mimit a Palazzo Piacentini, a Roma in occasione dei 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.