Tanti brand e prodotti nel segno della ricerca

DALLA DERMOCOSMESI e igiene ai dispositivi medici fino agli integratori alimentari, il make-up e gli alimenti per diete chetogeniche. È un’offerta di decine di prodotti quella di Unifarco, con i suoi marchi ormai storici a partire da Farmacisti Preparatori che con 138 referenze nella cosmesi, 173 negli integratori e 11 brevetti è il marchio della cosmesi e degli integratori di alta qualità. Prodotti sviluppati dall’azienda bellunese con medici e ricercatori e garantiti da ogni farmacista che li personalizza con il proprio nome e la propria etichetta aggiunta a quella di Farmacisti preparatori. Con 46 referenze e 3 brevetti, la linea Ceramol è dedicata invece al trattamento di alcune specifiche disfunzioni cutanee e offre dispositivi medici e dermocosmetici all’avanguardia sviluppati con dermatologi, allergologi e pediatri. Con 107 referenze make-up e 31 skincare, il brand Dolomia veicola le proprietà benefiche della natura dolomitica attraverso i trattamenti skin care e make-up. Impiega solo ingredienti naturali e li combina in modo sinergico, esclusivo ed efficace con texture gratificanti e fragranze che rievocano i profumi delle Dolomiti.

Con 10 referenze e 3 brevetti, Biomalife è inoltre la prima linea di integratori alimentari specifici per ripristinare e mantenere il benessere della barriera intestinale mentre con 43 referenze MyCli offre prodotti di alta qualità specifici per trattamenti di ringiovanimento cutaneo, creati sfruttando la forte expertise nel campo della medicina estetica e sviluppati con medici estetici e chirurghi plastici. Infine con 20 referenze Keylife è in grado di migliorare i principali parametri metabolici e instaurare un diffuso stato di benessere, riducendo la low grade inflammation.

I marchi e quindi i prodotti sono il frutto dell’attività di Ricerca e Sviluppo. Nei 6 laboratori di Unifarco lavorano oltre 40 ricercatori che nel corso degli anni hanno depositato 19 brevetti. Ogni anno la società investe il 4% del fatturato in Ricerca e Sviluppo. Analizzando e selezionando le migliori materie prime, vengono realizzati migliaia di prototipi ogni anno per arrivare alla creazione dei prodotti finali. Sicurezza, efficacia e sostenibilità, spiegano al quartier generale di Santa Giustina, sono le parole chiave del reparto R&D che ricerca costantemente l’equilibrio tra natura e scienza, bilanciando e dosando ogni elemento alla perfezione per ottimizzarne l’efficacia.

