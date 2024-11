Sviluppo e crescita: le soluzioni di Sace

LO SVILUPPO del Paese passa anche dalle infrastrutture. Per questo Sace, il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, è al fianco dei principali porti italiani. Con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e del Sistema Paese, Sace interviene, attraverso le sue garanzie finanziarie, a sostegno dei progetti delle aziende in Italia e all’estero. Il ventaglio di soluzioni offerte consente di supportare le imprese di ogni dimensione, consentendo loro di finanziare piani di sviluppo e crescita di ogni tipologia d’importo.

Garanzia Archimede è lo strumento con cui Sace supporta finanziamenti e cauzioni, della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo, erogati dal sistema bancario a imprese italiane mid-cap e grandi, garantendo fino al 70% dell’importo. Lo strumento, rilasciato a condizioni di mercato, si inserisce nell’ambito di un piano nazionale di stimolo di investimenti infrastrutturali e produttivi in Italia e ha l’obiettivo di dare un impulso alla competitività delle imprese e alla produttività italiane. Sace è molto attenta anche alla sostenibilità, tanto da aver varato anche Garanzie Green, destinate a sostenere progetti che hanno la finalità di agevolare il passaggio verso un’economia a minor impatto ambientale. L’ammodernamento dei porti italiani rientra nella strategia di Sace. È il caso del porto di Genova Sestri Ponente, dove l’intervento di Sace, insieme a Banco Bpm e UniCredit, ha consentito l’emissione di una fideiussione in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per un valore di 47 milioni di euro, che consente di attivare e velocizzare la realizzazione dei lavori di rinnovamento dell’area portuale. Sace è intervenuta anche a sostegno del porto di Trieste, Napoli e Salerno. Riqualifiazione ed effcientamento sono i driver delle azioni su questi porti. Sace ha inoltre garantito un finanziamento, erogato da Intesa Sanpaolo, a favore di Alkeemia, azienda tra i leader mondiali nella chimica del fluoro, per l’acquisto di macchinari di ultima generazione, più efficienti, meno energivori e con minor impatto ambientale, utili in un progetto di transizione ecologica che vede protagonista il porto di Marghera.

Le. Ma.