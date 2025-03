SuperOven, design e tanta tecnologia

DALLA pandemia in poi ci sentiamo tutti master chef. Da qui la tendenza ad avere cucine sempre più professionali anche in casa. Questo è uno dei motivi del grande successo delle proposte di Unox Casa, divisione dedicata al residenziale di lusso di Unox, la multinazionale padovana leader nella produzione di forni professionali. Da Padova, dove il gruppo è nato nel 1990, la diffusione dei forni made in Italy, è stata esponenziale.

Ora il Gruppo è presente in 40 paesi nel mondo, in primis in Cina e Latino America, Europa e Stati Uniti. Il 2024 è stato un anno importante anche per i numeri, con un fatturato record, di 330 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al 2023. Con 1400 dipendenti Unox è una impresa del made in Italy che traina l’economia del Veneto e non solo. I numeri testimoniano, infatti, l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni innovative sia in ambito professionale che domestico. In questo contesto è nata Unox Casa, con l’obiettivo di portare le performance dei più grandi ristoranti stellati nelle abitazioni private di lusso.

Il modello è la cucina di Massimo Bottura, ma non solo. Con SuperOven, il primo forno che combina l’alta tecnologia dei migliori forni professionali con un iconico design italiano, la business unit di Unox Casa si è affermata come punto di riferimento per le cucine più esclusive al mondo. Nel corso del 2024, infatti, Unox Casa ha registrato una crescita straordinaria: il fatturato è raddoppiato, così come la presenza internazionale, passata da 20 a 40 paesi. Tra i traguardi più rilevanti, il debutto sul mercato statunitense, celebrato durante Art Basel a Miami, e il consolidamento della presenza in Cina, dove il fatturato è triplicato rispetto all’anno precedente. Importanti progressi anche in Australia, America Latina ed Europa, con nuovi showroom di prestigio inaugurati in Francia, Regno Unito, Spagna e altri paesi, e ulteriori aperture in programma. In particolare, il lancio della nuova Black Edition, presentata in anteprima alla 25° edizione di EuroCucina al Salone del Mobile di Milano, ha riscosso grande successo, rafforzando l’immagine di Unox Casa come simbolo di eccellenza e innovazione nel settore degli elettrodomestici di lusso. "Il 2024 è stato un anno ricco di soddisfazioni – dice Matteo De Lise, General Manager di Unox Casa -, con momenti cruciali come EuroCucina, al Salone del Mobile di Milano: un’occasione unica per presentare un nuovo design del nostro prodotto di punta, ora disponibile non solo in acciaio satinato, ma anche in nero opaco".

Letizia Magnani