Sul sito dell’azienda le ricette consigliate

Ravioli ripieni, risotto, polpette, ragù bianco o rosso: spaziano dai più delicati ai più arditi i piatti che si possono preparare mixando la polpa di granchio blu ad altri ingredienti della nostra tradizione culinaria, senza tralasciare un pizzico di fantasia. Per trovare ispirazione, basta andare sul sito web di Mariscadoras (blueat.eu), alla sezione ‘ricette’: qui, Ilaria Cappuccini, che nella startup riveste il ruolo di responsabile marketing, si è sbizzarrita con varie proposte. La polpa del granchio blu è già presente in molte ricette ed è apprezzata negli Usa e in Cina.