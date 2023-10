Sul podio fra le prime imprese del comparto

È GRAZIE al valore e all’impegno delle proprie persone che Janssen ha raggiunto una posizione di leadership nel panorama mondiale delle aziende farmaceutiche. Ad iniziare da Paul Janssen, medico farmacologo, che nel 1958 fondò la propria casa farmaceutica che dopo soli tre anni, nel 1961, entrò a far parte del Gruppo Johnson & Johnson.

La nuova sede milanese baserà l’organizzazione del lavoro sul concetto caro a tutta la società, cioè una nuova "way of working", costruita sulle esigenze delle persone e sempre più orientata alla flessibilità: diversi spazi permetteranno ai collaboratori di scegliere e prenotare l’area più adatta alle attività da svolgere, semplificando la gestione dei progetti. Questa scelta si innesta sul modello globale di lavoro ibrido J&J Flex, nato per assicurare flessibilità ai dipendenti, favorendo un miglior equilibrio vita-lavoro, e che prevede la possibilità di lavorare da remoto. Janssen ha un ruolo da protagonista all’interno del comparto farmaceutico in Italia, sia come partner del Servizio sanitario nazionale nell’offrire soluzioni terapeutiche sempre più avanzate ed efficaci ai pazienti, che come settore industriale.

Oggi si posiziona tra le prime tre aziende nel settore in Italia. Negli ultimi tre anni, inoltre, ha investito in Italia un totale oltre 90 milioni di euro per attività di ricerca e sviluppo (oltre agli studi clinici, sono inclusi investimenti per sostenibilità ambientale, sicurezza e trasformazione digitale). Janssen è in prima linea nella ricerca e sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative al fine di trovare cure che possano essere più efficaci e mirate rispetto ai bisogni di cura dei pazienti. L’azienda negli ultimi anni ha orientato sempre più il proprio portfolio e la propria pipeline alla medicina di precisione. Ogni anno in Italia sono trattati con farmaci prodotti dalla Janssen oltre 2 milioni di persone. Sono in corso 97 studi clinici. E i trial clinici attivi nelle diverse fasi hanno permesso a circa 3.600 pazienti un accesso precoce alle terapie.

L.Ma.