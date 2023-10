Sua la Magnolta in arrivo all’Aprica

SONO NUMEROSI gli interventi portati a termine in Italia dal gruppo Doppelmayr anche quest’anno. Dalle semplici sciovie a due funivie realizzate a tempo di record. Lo scorso luglio è stata inaugurata la funivia 40-ATW Lana-San Vigilio (Bolzano). Un impianto molto importante per la zona del Burgraviato, perché porta numerosi turisti durante tutto l’anno da Lana al Monte San Vigilio, dove ci sono aree di lancio per il parapendio, numerosi sentieri per escursioni, edifici storici e alcune piste da sci. L’area è chiusa al traffico veicolare e anche i proprietari di seconde case devono utilizzare la funivia per lo spostamento. Grazie alle nuove cabine da 40 posti e alla maggiore velocità, la capacità è stata raddoppiata e la stabilità in caso di vento migliorata grazie all’uso di due funi portanti per linea.

L’altro significativo intervento riguarda famosa funivia della Val Senales (Bolzano), che verrà inaugurata nella prossima stagione invernale; è stata sottoposta a un importante rinnovo tecnico, che ha previsto la totale ricostruzione della meccanica funiviaria, conservando solo alcune parti delle esistenti stazioni, che sono state ristrutturate. Nella progettazione del nuovo impianto si è prestata grande attenzione anche al rispetto dell’ambiente, con varie soluzioni per ridurre al minimo vibrazioni e rumore in linea e nelle stazioni, e recuperare l’energia durante il trasporto con carico in discesa, consentendone il riutilizzo nella rete di distribuzione. Infine nel 2024 si inaugurerà il rinnovo totale del comprensorio turistico di Laceno, in provincia di Avellino, dove sono in corso i lavori per la totale riqualificazione che prevedono la completa sostituzione degli impianti di risalita esistenti con due nuove sciovie e due nuove seggiovie quadriposto a morse fisse. Sempre a dicembre di quest’anno verranno inaugurate la nuova cabinovia 10-MGD Sonnenlift a Klausberg (Bolzano), realizzata in sostituzione di una seggiovia a morse fisse, e la nuova cabinovia 10-MGD Magnolta all’Aprica (Sondrio). Questa cabinovia sostituirà l’obsoleto impianto ormai demolito sulla medesima linea. Un investimento molto importante per lo sci e per tutte le attività in quota. Durante la stagione passata, sportivi e turisti hanno già potuto servirsi della nuova seggiovia "Piana dei Galli", sempre realizzata da Doppelmayr, che ha portato un netto miglioramento della funzionalità rispetto al vecchio impianto.

A.Pe.