Studiogusto, la boutique agency scelta anche dal Papa

SI SONO CONOSCIUTI a Perugia. Erano arrivati dal Sud per frequentare l’Università. Per mantenersi agli studi uno faceva il pr, l’altro il barman in discoteca. Passano gli anni, si ritrovano sui campi da tennis e nel 2004 si concretizza il sogno: nasce l’agenzia di comunicazione e marketing ’Studiogusto’. Loro sono Mimmo Berterame (l’ex pr, nella foto in alto, a sinistra) e Stefano Caliandro (l’ex barman, a destra). Soci, colleghi, amici e sognatori con un progetto costruito insieme e consolidato negli anni grazie ad una filosofia comune, che è quella di studiare, catturare l’anima dei marchi che affidano alla ’boutique agency’ la loro immagine per poi raccontarne la bellezza e l’eccellenza. Si definiscono una "realtà under table, non ci piace gridare chi siamo", eppure sono stati selezionati dalle due principali authority del digitale (la Fwa e la Awwwards) tra le dieci aziende più importanti al mondo del settore, in base ai lavori presentati e premiati. Lavorano nella nicchia del lusso per clienti che non hanno bisogno di presentazioni. La lista è lunga: marchi umbri, italiani, d’oltreoceano, spaziano dal comparto dell’interior design, fino a quello della moda, dello sport, della nautica e dell’alimentare. Si affidano a Studiogusto colossi come Henge, Gucci, Coca Cola, tanto per citarne alcuni. In Umbria il team di Corciano cura tutta la comunicazione social di Misura del gruppo Colussi, della Ciam, Urbani Tartufi, Farchioni, Sterling e ha realizzato perfino un videogame con ambasciatore Cristiano Ronaldo.

Poi arriva la collaborazione con il Vaticano: come avete fatto a conquistare anche papa Francesco?

"Tutto è nato incrociando i nostri passi con padre Enzo – racconta il ceo dell’azienda Mimmo Berterame –. Iniziammo a seguire la comunicazione del Sacro Convento di Assisi insieme a lui e a padre Gambetti (ora cardinale, ndr). Poi, quando padre Fortunato è stato chiamato da Papa Francesco a capo della comunicazione della Basilica di San Pietro, ci ha scelti come agenzia di comunicazione digital per il Vaticano. Abbiamo realizzato il sito per la Giornata mondiale dei bambini e ora stiamo progettando il nuovo portale web della Basilica di San Pietro, che uscirà in occasione del Giubileo".

Qual è il segreto per arrivare così in ’alto’?

"Abbiamo messo sul piatto i nostri sogni e ne abbiamo fatto un lavoro e soprattutto una passione. La volontà di crescere e di arrivare in alto, appunto, è fondamentale per portare a casa grandi soddisfazioni, è una cosa che ripeto sempre anche al nostro team. Bisogna sempre crederci e lavorare duro, non farsi influenzare dai giudizi e concentrarsi sempre a guardare il minimo dettaglio di ogni cosa, perché la qualità e l’eccellenza sono sinonimo di dettagli".

Quale il vostro target di riferimento?

"Ci collochiamo tra le migliori agenzie al mondo e fra le pochissime realtà italiane super skillate nel digital esperienziale. Le nostre attività, spaziano dalla direzione artistica alla grafica editoriale, a produzioni foto e video, al lavoro sui canali social dei nostri clienti, fino alla realizzazione di siti fortemente attrattivi, fondamentali per quei marchi che hanno necessità e voglia di creare appeal con navigazioni immersive in 3D".

Qualche esempio?

"Il recente progetto realizzato per Ufl, videogame di calcio free-to-play con ambassador Cristiano Ronaldo: l’experience si basa su una scena 3D live, in cui il protagonista passa dalla fase di warm-up al calcio finale in slow-motion".

Di recente il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, è venuto a visitare la vostra sede: cosa vi ha detto?

"Le parole di Pierotti: “l’agenzia Studiogusto mi ha stupito, per la filosofia, la professionalità, la motivazione, ma soprattutto per avere scelto Corciano come sede principale pur avendo uffici anche a Milano e a Monaco di Baviera“. Ha detto di essere stato conquistato dall’energia e dall’atmosfera che si respira nella nostra sede".

La vostra filosofia? Il vostro modo di lavorare?

"Le nostre idee creative e la consulenza strategica mirano a dare corpo ai sogni del cliente, decodificandone desideri e valori, così da far emergere una storia unica, riconoscibile fra tutte. Siamo cresciuti ma siamo rimasti quelli di un tempo: io quello che costruisce e mantiene le relazioni, Stefano, il direttore creativo dell’agenzia, che caccia l’idea e convince il cliente.".

Come siete riusciti a fidelizzare marchi così blasonati?

"Siamo noi che abbiamo scelto di ’scegliere’ i nostri clienti. Ci siamo creati delle storie con loro, e con alcuni di loro siamo diventati amici, condividendo insieme ricorrenze e vacanze. Siamo lontani dalla politica e dalle istituzioni. Chi arriva qui percepisce la nostra qualità e la nostra anima".

E qual è la vostra anima?

"Rispecchia la nostra filosofia, che poi si traduce in uno stile di vita e di lavoro. Sta racchiusa nel libro di Luciano De Crescenzo: “Così parlò Bellavista“".

Avete mai pensato di lasciare l’Umbria, la piccola Corciano, per sedi più metropolitane?

"Abbiamo uffici sparsi nel mondo. Ma Studiogusto continuerà ad operare nel territorio, facendone una sorta di ombelico del mondo, un valore aggiunto a cui teniamo da sempre: Corciano crocevia e centro propulsore di sapere, creatività, professionalità ed esperienze".