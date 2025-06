Strumenti innovativi e servizi di concierge

"SIAMO tra i pochissimi in Italia ad avere in gestione asset residenziali in logica Build/t-to-Rent, un percorso che abbiamo cominciato da ormai cinque anni, unico player alla data, arrivando a gestire oggi circa 500 unità abitative secondo questa formula". Lo afferma Maurizio Monteverdi, CEO di Morning Capital Srl Società Benefit. Il Build/t-to-Rent (BtR) rappresenta una delle più interessanti evoluzioni del mercato immobiliare residenziale: si tratta di investimenti immobiliari pensati fin dall’origine per la locazione a breve-medio termine da immettere sul mercato con un criterio di valore aggiunto, l’appartamento servito. Un modello che, sebbene già consolidato in Paesi come Regno Unito e Germania, in Italia è ancora in fase embrionale.

In questo scenario si inserisce Morning Capital, il primo operatore a sperimentare e strutturare progetti BtR nel nostro Paese. Nel 2024 gli investimenti nel Build-to-Rent hanno superato il mezzo miliardo di euro, un incremento del 39% nel confronto anno su anno. La crescente difficoltà ad accedere ai mutui fa optare anche le famiglie per l’andare in affitto: +9,7% a Milano e +6,9% a Roma i contratti di affitto temporaneo (dati Colliers). Il modello Morning Capital si distingue per un approccio integrato e digitale. L’azienda non si limita alla gestione immobiliare tradizionale, ma si propone come "solution integrator", curando l’intero ciclo di vita dell’immobile e offrendo servizi ai locatari: dalla consulenza iniziale alla gestione amministrativa, fiscale, tecnica e commerciale, fino ai servizi post-locazione.

Il tutto supportato da strumenti innovativi, come Home Easy Rent, il primo sistema per la gestione completamente digitale nella locazione residenziale, e il servizio di concierge Phygital Morning Care My Living, un’app che permette ai residenti delle strutture gestite dalla società di avere a disposizione. L’assistenza è h24 tutti i giorni dell’anno, per tutte le problematiche relative all’abitazione, dal monitoraggio tecnico alle prenotazioni delle amenities, come palestre, coworking, party room, temporary apartment, wellnes room ed altro. Il Build-to-Rent secondo Morning Capital non è solo un’opportunità per gli investitori, che possono contare su redditi stabili e rivalutazione del capitale, ma anche una risposta concreta alle esigenze abitative contemporanee: flessibilità, qualità, servizi e senso di comunità.

Le. Ma.