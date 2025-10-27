Strategia e innovazione al servizio della salute

QUELLA DI POOL PHARMA è una storia tutta italiana e tutta anni Novanta. Nasce proprio nel 1990, infatti, questa impresa, che pesca nell’esperienza più che ventennale maturata dal suo fondatore, Giorgio Pizzoni nell’attività commerciale e distributiva di prodotti per la Farmacia (Otc, Dietetici, Integratori alimentari). Pizzoni aveva, infatti, fondato anni prima, nel 1975, una società di servizi, la Dlf, Distribuzione Lombarda Farmaci, ancora titolare di numerosi mandati di vendita per le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria e Triveneto. Pool Pharma è una Family Company, guidata in una precisa direzione, la mission nella quale si riconosce: "Essere tutti i giorni al fianco del consumatore per aiutarlo a vivere meglio, ad essere più sano, più in forma e in sostanza, più felice. Il benessere può essere un traguardo lungo da raggiungere e pieno di ostacoli, perché tocca qualsiasi aspetto della vita: dall’alimentazione, all’attività fisica, al tempo libero. I ritmi frenetici e stressanti, i mille impegni sociali, lavorativi e familiari da dover conciliare "intralciano" facilmente il cammino. Quando ti serve una mano, puoi contare su Pool Pharma", dice il suo fondatore.

Un concetto che viene declinato anche nei numerosi progetti di solidarietà, come la diffusione dei messaggi di pace attraverso i disegni dei bambini con l’associazione Colors for Peace e il sostegno all’associazione Lelefante per progetti volti a supportare la dignità delle persone e nei progetti di sponsorizzazioni sportive. Nel contesto del mercato commerciale globale in farmacia Pool Pharma si colloca intorno alla cinquantesima posizione, con un trend nettamente superiore a quello del mercato di riferimento. Ben diverso il ranking nel segmento dell’integrazione alimentare, dove Pool Pharma, in un mercato caratterizzato da oltre 1600 aziende presenti, si colloca al settimo posto. Pool Pharma guarda al futuro, tanto da essersi dotata di strutture orientate a sostenere la strategia di sviluppo: Medical Division per realizzare un link sempre più stretto con la classe medica specialistica, Hynecos Research Division per sviluppare la propria presenza nel mondo cosmetico con solide proposte d’avanguardia.

Le.Ma.