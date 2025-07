Storia di successo scritta sulla pelle . Conceria Tirrena trader del lusso

UN’AZIENDA GLOBALE nel commercio delle fodere di pelle utilizzate nella produzione di calzature. Per capire la genesi di Conceria Tirrena Spa occorre riavvolgere il nastro della memoria al 1953 quando Romano Giordani con grande lungimiranza fondò l’azienda a Montegranaro, nel territorio che in poco tempo diventerà il più importante distretto calzaturiero al mondo. Oggi, il testimone è nelle mani di Mario, attuale presidente e di sua sorella Donatella figli del fondatore Romano i quali sono stati capaci di far crescere l’azienda sino a farla diventare leader in Europa nel proprio comparto.

È il presidente Mario Giordani a spiegare come si sta sviluppando la Conceria Tirrena: "Abbiamo realizzato una realtà aziendale unica nel suo genere in Europa. La nostra azienda opera, a livello globale, come trader impegnato in approvvigionamenti e vendite personalizzate anche grazie all’esecuzione di lavorazioni gestite grazie alla professionalità e competenze di coloro che fanno parte del team dell’ufficio tecnico interno appositamente strutturato. Tali prodotti sono destinati esclusivamente agli operatori del più vasto settore abbigliamento e accessori".

Di recente avete concretizzato un importante acquisizione?

"Dal 2020 abbiamo portato a termine il closing dell’acquisizione dell’azienda Alvipel che ha la propria sede a Turbigo in provincia di Milano nel cuore del distretto conciario vicino a Parabiago e quindi in uno dei principali distretti del lusso Made in Italy. A luglio di quest’anno completeremo la fusione per incorporazione che porterà alla costituzione di un unico soggetto giuridico attivo su due sedi operative distaccate di Civitanova Marche e Turbigo. La nuova realtà aziendale punta per l’esercizio in corso alla realizzazione di circa 32 milioni di euro di ricavi e darà lavoro a circa 50 dipendenti".

Qual è il vostro mercato di riferimento?

"La nostra produzione di qualità medio – alta ci permette di essere una realtà in grado di soddisfare tutte delle aziende calzaturiere. Ovvero, sia quelle che fanno una produzione di volume e sia i più prestigiosi gruppi proprietari dei brand del lusso come ad esempio Kering, Lvmh, e il Gruppo Tod’s solo per citarne alcuni. Il segmento della moda e del lusso genera circa il 55/60% delle nostre vendite".

La Conceria Tirrena nel corso degli anni ha ottimizzato la propria organizzazione?

"In tutti quei fattori critici ai fini della competizione di settore come ad esempio la tempestività e qualità di servizio, l’effettiva disponibilità dei prodotti, il ciclo finanziario. La nostra azienda può vantare l’organizzazione commerciale più grande e strutturata nella intermediazione di fodere per calzature in Italia e probabilmente tra le più sviluppate in tutta Europa. La validità delle scelte strategiche adottate ha permesso il conseguimento di questo obiettivo frutto di investimenti alla base dell’evoluzione del nostro modo di fare impresa che ci ha portato nel corso degli ultimi decenni, a rafforzare un ruolo di leadership dimensionale già raggiunto ad inizio anni ’90. Di particolare rilievo, a questo proposito, non solo le iniziative di natura più direttamente operative, sia sul fronte degli acquisti che delle vendite, ma proprio la struttura patrimoniale e finanziaria dell’azienda, caratterizzata da un notevole grado di solidità ed indipendenza dalle risorse di terzi, con relativi, positivi e consolidati riverberi sulla posizione di liquidità generata dall’attività caratteristica. Alla fine dell’esercizio 2024 oltre i due terzi (63,4%) delle fonti di finanziamento impiegate nell’attività commerciale (circa 49,7 milioni di euro) sono messe a disposizione dalla proprietà dell’azienda, che assiste il capitale circolante con circa 31,5 milioni di euro di mezzi propri".

Quali sono i vostri progetti per gestire i flussi logistici?

"L’azienda ha di recente intrapreso un percorso di ottimizzazione dei flussi logistici soprattutto in importazione per ridurre notevolmente le tempistiche di disponibilità delle merci nei propri magazzini, ottenendo l’abilitazione da parte delle autorità di vigilanza doganale alla esecuzione di procedure domiciliate. Gli adempimenti doganali vengono svolti direttamente in sede, maturando il rilascio della certificazione internazionale AEO (Operatore Economico Autorizzato), conseguita nel 2016. Dal marzo 2019 Conceria Tirrena S.p.A. è membro attivo di LWG, Leather Working Group". La vostra base operativa è a Civitanova Marche nel cuore del distretto calzaturiero?

"La società opera nella sua seconda sede storica, dopo quella della fondazione a Montegranaro, in provincia di Fermo. Dal 1992 la Conceria Tirrena ha sede a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. L’attuale struttura si sviluppa su circa 8.000 mq. di superficie coperta e circa 17.500 mq. di area complessiva; adotta da quasi 15 anni un sistema integrato di logistica basato sulla codifica elettronica di ogni prodotto, dal quale discende la completa ed immediata tracciabilità di ogni singolo metro di pellame venduto".

Un sistema per soddisfare al meglio le esigenze della vostra clientela?

"La presenza sul mercato è affidata ad un mix di strumenti di presidio sul fronte della distribuzione, sia tramite la gestione diretta delle relazioni commerciali, grazie alla quale viene sviluppato circa il 61,7% delle vendite complessive, sia tramite l’utilizzo di una consolidata rete di agenti indipendenti sia nazionali che internazionali. Nel 2024 sono stati circa 400 i clienti attivi in Italia mentre sono stati circa 140 quelli esteri".