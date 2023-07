SRI Group investe nella bike economy

FINTECH PARTNERS punta sulla bike economy. La sub holding di investimento controllata da Sri Group, gruppo finanziario internazionale fondato e presieduto da Giulio Gallazzi (nella foto), ha infatti investito – divenendo uno dei principali azionisti – in Nob 4.0 Società Benefit, che controlla Imatra, una nuova piattaforma digitale e app che converte l’energia di chi pedala in una ‘moneta digitale’ (Imatra coin), con la quale acquistare prodotti dei più importanti brand del mondo del ciclismo sul marketplace proprietario.

Imatra si pone l’obiettivo di riunire la community internazionale dei ciclisti, incrementandone la connessione e creando valore aggiunto. Gli utenti potranno mettersi in relazione con i più importanti brand premium del settore, che hanno fatto della sostenibilità e della promozione di uno stile di vita più sano la loro mission. Già disponibile in 31 paesi, l’app ha visto in questi giorni il lancio della nuova release, inizialmente per il mercato italiano, con l’integrazione del marketplace direttamente nella app, in cui gli utenti potranno fare acquisti utilizzando gli Imatra coin accumulati.

Il modello di Fintech Partners prevede di apportare finanza e competenze di growth management, dedicando capacità sviluppate negli anni da Sri Group, che si occupa da oltre vent’anni di investment banking e corporate finance advisory ed è uno dei più attivi investitori diretti nel segmento Pmi. La società ha recentemente consolidato nel proprio team figure di alto profilo e competenze specifiche nei segmenti Digital Innovation, MedTech e Fintech.

Nell’ambito dell’operazione, Fintech Partners si è avvalsa dell’assistenza dello Studio Villa e associati di Bologna per gli aspetti legali e dello Studio Zannini di Bologna per gli aspetti finanziari e fiscali. Nob 4.0 è stata assistita dallo studio Korus Partners di Pesaro.

Andrea Ropa