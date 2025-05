Sps Italia 2025. Tutto il meglio per l’industria intelligente

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, competenze e sostenibilità. Sono questi i temi centrali di SPS Italia 2025. Dal 13 al 15 maggio il quartiere fieristico di Parma ospita, come ogni anno SPS Italia, manifestazione dell’automazione e del digitale per l’industria intelligente e sostenibile che rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione del manifatturiero. II cuore della manifestazione sono sei padiglioni con le migliori tecnologie presentate agli stand degli espositori. Nelle hall 3, 5 e 6 prodotti e soluzioni dei principali fornitori di componenti e sistemi per l’automazione industriale, robotica, meccatronica, digital&software, tecnologie per lo smart manufacturing e Industria 5.0. Tra i padiglioni 4, 7 e 8 si snoda invece il Digital District, un percorso espositivo dinamico con demo funzionanti e casi applicativi di Industrial IT & AI. Qui i fornitori di software industriale e i big player del digitale presentano le loro soluzioni tecnologicamente più avanzate. Il visitatore potrà incontrare le aziende leader specializzate in software e sistemi per l’industria, cybersecurity, condition monitoring, analisi dei big data, blockchain, intelligenza artificiale, IIoT, cloud industriale, realtà aumentata. Presenti anche un’area Start-up e un’area Education, pensata per i ragazzi e le ragazze che nei prossimi anni entreranno nella fabbrica digitalizzata e per i loro docenti, con l’impegno di accorciare le distanze tra scuola e industria.

Fra le novità dell’edizione 2025 va sicuramente segnalato nel Digital District lo spazio "Focus AI", dedicato alle potenzialità dell’intelligenza artificiale nell’industria, con soluzioni applicative avanzate, demo interattive e case history reali che illustrano come l’intelligenza artificiale stia trasformando i processi produttivi e gestionali. "SPS Italia da 13 anni coinvolge un network sempre più vasto e rappresentativo convogliando in fiera tutti gli attori della filiera dai fornitori di tecnologia ai costruttori di macchine, Pmi ma anche esperti, enti e associazioni di settore. Nel Digital District, percorso dinamico che negli anni ha rappresentato le principali rivoluzioni del sistema industriale, abbiamo ideato per il visitatore uno spazio per esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi e considerare gli aspetti tecnologici che possono rappresentare una leva per l’innovazione delle imprese verso la fabbrica umano-centrica di Industria 5.0", dice Donald Wich (nella foto sopra), amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia. Tra gli espositori compaiono anche alcuni colossi, come Pilz e Basler.

"Non c’è safety senza security", afferma Giorgio Mattia, Divisional Manager Systems di Pilz Italia. "Nell’universo connesso in rete dell’automazione, safety e security sono un tutt’uno in cui una sfera non può fare a meno dell’altra. Ci troviamo nel bel mezzo di un processo di cambiamento dovuto alla connessione in rete di impianti industriali e produzione e ai nuovi requisiti normativi. La Commissione dell’Unione europea ha perfezionato la Direttiva Macchine, per migliorare il livello di sicurezza e includere nuovi sviluppi tecnologici, quali Industrial Security e IA. Alla data di riferimento del 20 gennaio 2027, i nuovi requisiti previsti dal Regolamento macchine UE 2023/1230 per macchine e impianti saranno vincolanti. Mentre in passato era sufficiente garantire la sicurezza delle macchine, oggi nuovi pericoli sono in agguato. Gli hacker possono violare i sistemi di controllo e automazione attraverso la rete, manomettendoli o manipolandoli. La security diventerà quindi un requisito essenziale. Per questo Pilz ha come obiettivo primario la sicurezza e la conformità della macchina, per garantire la massima protezione sia dell’uomo (Safety) che della macchina stessa (Security)", dice il manager.

Fra i trend del settore ci sono sicuramente anche innovazione, sicurezza e applicazione di intelligenza artificiale anche in questa direzione. "A SPS Italia 2025, Basler Italy – filiale della multinazionale tedesca Basler AG – conferma il suo impegno nel fornire soluzioni avanzate per la visione industriale. Quest’anno presenteremo in fiera tecnologie all’avanguardia, come telecamere industriali 3D, sistemi di visione embedded, software di elaborazione delle immagini e telecamere a scansione lineare, ideali per applicazioni ad alta precisione nel controllo qualità e nell’ispezione continua. Oltre ai nostri prodotti, distribuiamo anche tecnologie selezionate di terze parti, come gli scanner 3D Photoneo, le ottiche industriali Schneider e Computar e i computer industriali customizzati Quantum, per offrire soluzioni complete e integrate con il supporto costante dei nostri consulenti: All you Need, in One Place. Il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze specifiche dei clienti, ma anche contribuire a rendere più efficienti e intelligenti i processi produttivi, personalizzando la soluzione applicativa", dice Cristina Rizzieri (nella foto sotto), Head of Market Communication Emea di Basler Italy.

La fiera ospita un ampio programma di eventi e convegni sui principali trend del mondo industriale a partire dal convegno inaugurale con la partecipazione tra i relatori di Andrea Bianchi, presidente Anie Automazione, che presenterà i dati di settore, il filosofo Cosimo Accoto e Raffaele Spallone, Dirigente Divisione Digitalizzazione delle Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Incontri e approfondimenti sono in programma anche su Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Internet of Things con un Workshop dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. Completano il palinsesto i focus sui settori applicativi Logistica, Pharma e Agritech. Quest’ultimo in particolare, organizzato con Credit Agricole e Polo Tecnologico di Navacchio, è dedicato all’open innovation nel settore agrifood e pensato per mettere in connessione piccole e grandi imprese con l’ecosistema dell’innovazione.