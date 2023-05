Spot in tv e radio Fabio Volo testimonial

"TOGLIAMO al futuro la fiducia che combatteremo contro fame, povertà e cambiamento climatico. Togliamo l’umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni; togliamo l’unione tra i popoli per queste battaglie; togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell’Agenda 2030. Del nostro futuro cosa resterebbe?". Senza la ‘F’ di fiducia, la ‘U’ di umanità, la ‘T’ di tenacia, la ‘U’ di unione, la ‘R’ di rispetto e la ‘O’ di obiettivi 2030, le lettere che compongono la parola ‘futuro’ si spengono una ad una perché è la sostenibilità a tenere acceso il futuro. Questo il messaggio che, attraverso la voce di Fabio Volo, viene lanciato dalla campagna di comunicazione che accompagna l’edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, diffusa oltre che sui canali dell’Alleanza, del Festival e dei partner, come negli anni passati, anche sulle reti Rai, grazie a una collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un invito a chiedersi cosa accadrebbe senza l’impegno verso gli Obiettivi dell’Agenda 2030, ma anche a compiere azioni consapevoli oggi per costruire un domani di sostenibilità. "Poiché la parola sostenibilità è, oggi, sulla bocca di tutti, spostiamo per un momento l’attenzione: catturiamo lo sguardo del pubblico con la parola futuro, che riguarda e coinvolge nel presente tutte e tutti: le persone, ciò che ci circonda, i progetti, ciò che desideriamo. Così, è la parola futuro – spiega l’agenzia BAM che ha curato campagna di promozione dell’evento – a diventare protagonista della storia che raccontiamo nello spot e nelle campagne, è sempre presente, letteralmente: è una scritta di luce, un segnale acceso impossibile da perdere di vista. Proviamo a immaginare cosa succederebbe se non ci impegnassimo tutti, quotidianamente, costantemente, per mettere in pratica lo sviluppo sostenibile e perseguire i 17 Obiettivi dell’Agenda dell’Onu 2030, senza trascurare nessun aspetto del complesso concetto di sostenibilità: qualcosa di quel futuro acceso potrebbe spegnersi. Ciò che ora, oggi, tiene acceso il domani, è proprio la sostenibilità, il nostro fare di oggi per il nostro essere di domani: la sostenibilità tiene acceso il futuro".

Parallelamente agli spot in tv e radio, l’ASviS ha lanciato una campagna stampa che si declina su 10 soggetti, ciascuno dei quali mette in luce un aspetto del concetto complesso di sostenibilità.

g. p.